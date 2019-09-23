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Новосибирские волейболисты-любители получат деньги от президента России

Рубрика: общество, спорт

21.10.2019 17:49

Фото со страницы «БВЛ Береговая волейбольная лига» в социальной сети Facebook

Береговая волейбольная лига выиграла президентский грант; в 2020 году в Новосибирске соберутся 15 команд из 15 стран для участия в соревнованиях по волейболу.

Фонд президентских грантов выделит средства на проведение любительских соревнований по волейболу. Летом 2020 года в Новосибирск съедутся участники 16 любительских команд по волейболу из 15 стран мира.

Как сообщает сайт «президентскиегранты.рф», размер поддержки составляет более 3,7 миллиона рублей. А вообще на проект «Кубок наций-2020 — международный турнир среди любительских команд по волейболу в формате МИКСТ 4+2» необходимо более 7,7 млн рублей. Остальные деньги будут привлекаться за счёт спонсоров.

Организаторы турнира ставят перед собой цель развивать международные дружеские спортивные связи и укрепление имиджа России как открытой и миролюбивой страны. 

«В Кубке наций-2020 примет участие не менее 160 волейболистов-любителей из 15 стран мира. На данный момент участие в турнире 2020 года уже подтвердили команды из Японии, Гонконга, Франции, Австралии, Польши, Великобритании. Ведутся переговоры с командами из Германии, Бразилии, Мексики, Испании», – сообщили организаторы мероприятия.

Планируется, что соревнования посетит не менее двух с половиной тысяч человек. Вход на турнир будет бесплатным.

Напомним, 18 мая в «Кубке наций-2019» победу одержали представители Японии.

Анатолий Якимов

Теги: спорт Новосибирск волейбол

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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