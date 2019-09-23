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Новосибирцев попросили не пугаться уличных сирен

Рубрика: общество

21.10.2019 08:40

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Проверка системы эфирного оповещения жителей пройдёт в Новосибирске сегодня; жителей попросили не пугаться звуков уличных сирен. 

Электросирены и уличные громкоговорители запустят днём 21 октября в Новосибирске. Проверка системы оповещения пройдёт в рамках месячника гражданской обороны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. 

"Во время плановой тренировки жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами", — отметили в ведомстве, уточнив, что сирены будут включены с 15:40 до 16:00 часов. 

Сразу после этого на 57-ми экранах ОКСИОН, установленных на девяти станциях метро, в аэропорту Толмачево, на площади Ленина и трёх железнодорожных вокзалах Новосибирска, выведут заставку, которая будет информировать о проводимой проверке технического состояния системы оповещения.

Как сообщили в областном МЧС, такие комплексные тренировки проводятся два раза в год.

"Это своего рода тест на работоспособность различных систем оповещения, которые всегда должны быть готовы к экстренным случаям", — объяснили спасатели. 

Напомним, 26 сентября Сиб.фм писал о том, что на вооружение регионального МЧС поступит "чемоданчик президентского связного" - эта радиостанция позволяет держать связь на тысячу километров. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область ГУ МЧС сирены

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сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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