Новосибирцев попросили не пугаться уличных сирен

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Новосибирцев попросили не пугаться уличных сиренРубрика: общество
21.10.2019 08:40
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области
Проверка системы эфирного оповещения жителей пройдёт в Новосибирске сегодня; жителей попросили не пугаться звуков уличных сирен.
Электросирены и уличные громкоговорители запустят днём 21 октября в Новосибирске. Проверка системы оповещения пройдёт в рамках месячника гражданской обороны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
"Во время плановой тренировки жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами", — отметили в ведомстве, уточнив, что сирены будут включены с 15:40 до 16:00 часов.
Сразу после этого на 57-ми экранах ОКСИОН, установленных на девяти станциях метро, в аэропорту Толмачево, на площади Ленина и трёх железнодорожных вокзалах Новосибирска, выведут заставку, которая будет информировать о проводимой проверке технического состояния системы оповещения.
Как сообщили в областном МЧС, такие комплексные тренировки проводятся два раза в год.
"Это своего рода тест на работоспособность различных систем оповещения, которые всегда должны быть готовы к экстренным случаям", — объяснили спасатели.
Напомним, 26 сентября Сиб.фм писал о том, что на вооружение регионального МЧС поступит "чемоданчик президентского связного" - эта радиостанция позволяет держать связь на тысячу километров.
Мария Машанова
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