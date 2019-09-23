Новосибирцев попросили не пугаться уличных сирен

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Проверка системы эфирного оповещения жителей пройдёт в Новосибирске сегодня; жителей попросили не пугаться звуков уличных сирен.

Электросирены и уличные громкоговорители запустят днём 21 октября в Новосибирске. Проверка системы оповещения пройдёт в рамках месячника гражданской обороны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

"Во время плановой тренировки жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами", — отметили в ведомстве, уточнив, что сирены будут включены с 15:40 до 16:00 часов.

Сразу после этого на 57-ми экранах ОКСИОН, установленных на девяти станциях метро, в аэропорту Толмачево, на площади Ленина и трёх железнодорожных вокзалах Новосибирска, выведут заставку, которая будет информировать о проводимой проверке технического состояния системы оповещения.

Как сообщили в областном МЧС, такие комплексные тренировки проводятся два раза в год.

"Это своего рода тест на работоспособность различных систем оповещения, которые всегда должны быть готовы к экстренным случаям", — объяснили спасатели.

Напомним, 26 сентября Сиб.фм писал о том, что на вооружение регионального МЧС поступит "чемоданчик президентского связного" - эта радиостанция позволяет держать связь на тысячу километров.