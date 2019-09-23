Подросток с татуировками бесследно пропал в Новосибирске

фото из группы «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте»

Мальчик ушёл из дома в неизвестном направлении 19 октября; до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Юный житель Новосибирска Михаил Викат ушёл из дома 19 октября и не вернулся. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Михаил – 17-летний парень худощавого телосложения с русыми волосами и серыми глазами. В день исчезновения предположительно был одет в чёрную куртку, серые спортивные штаны и футболку, чёрные кроссовки. Имеются татуировки на руках и ноге.

Если вам станет известно о местонахождении Михаила, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Напомним, высокий парень исчез в центре Новосибирска.