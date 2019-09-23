Подросток с татуировками бесследно пропал в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Новосибирские волейболисты-любители получат деньги от президента России
За коррупционные правонарушения в Новосибирской области наказаны 35 должностных лиц
Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
«Это хоккеист попался»: сибирячка нашла комара в закуске от ХК «Сибирь»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Подросток с татуировками бесследно пропал в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
21.10.2019 10:29
фото из группы «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте»
Мальчик ушёл из дома в неизвестном направлении 19 октября; до сих пор о его местонахождении ничего не известно.
Юный житель Новосибирска Михаил Викат ушёл из дома 19 октября и не вернулся. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Михаил – 17-летний парень худощавого телосложения с русыми волосами и серыми глазами. В день исчезновения предположительно был одет в чёрную куртку, серые спортивные штаны и футболку, чёрные кроссовки. Имеются татуировки на руках и ноге.
Если вам станет известно о местонахождении Михаила, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Напомним, высокий парень исчез в центре Новосибирска.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Новосибирские волейболисты-любители получат деньги от президента России
За коррупционные правонарушения в Новосибирской области наказаны 35 должностных лиц
Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
«Это хоккеист попался»: сибирячка нашла комара в закуске от ХК «Сибирь»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное