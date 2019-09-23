Погода в Новосибирске 22 октября: пасмурно и возможен снег

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Погода в Новосибирске 22 октября: пасмурно и возможен снегРубрика: общество
22.10.2019 07:01
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Зима не очень-то спешит в Новосибирск; в ближайшие дни в нашем регионе ожидается небольшое потепление.
Во вторник, 22 октября, в Новосибирске ожидается пасмурная погода. В первой половине дня возможно прояснение. По данным сайта gismeteo.ru, ближе к ночи возможен небольшой снег.
Температура воздуха днём 0…+2 градуса, ночью -2…0. Ветер южный с переходом на юго-западный 5-7 метров в секунду с порывами до 10-14. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, к вечеру будет падать.
Анатолий Якимов
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