Погода в Новосибирске 22 октября: пасмурно и возможен снег

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Зима не очень-то спешит в Новосибирск; в ближайшие дни в нашем регионе ожидается небольшое потепление.

Во вторник, 22 октября, в Новосибирске ожидается пасмурная погода. В первой половине дня возможно прояснение. По данным сайта gismeteo.ru, ближе к ночи возможен небольшой снег.

Температура воздуха днём 0…+2 градуса, ночью -2…0. Ветер южный с переходом на юго-западный 5-7 метров в секунду с порывами до 10-14. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, к вечеру будет падать.