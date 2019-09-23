Полицейский спецназ нашёл в Новосибирске десятки нелегалов

Фото пресс-службы УМВД по Новосибирску

Масштабную операцию по выявлению нелегально находящихся в сибирской столице иностранцев провели правоохранители в Новосибирске; в спецприёмник попали 16 человек.

Рейд по поиску нелегальных мигрантов провели в Новосибирске полицейские при силовой поддержке отряда спецназа «Гром» и подразделений Росгвардии. Из 170 иностранцев 70 были доставлены в отдел, 16 из них грозит депортация за пределы России. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В ведомстве уточнили, что среди иностранцев, попавших в поле зрения правоохранителей, оказался 35-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Он продавал овощи и фрукты, но при этом не регистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.

Полицейские также проверили объекты общепита в Ленинском районе Новосибирска. Торговые точки работали без регистрации и лицензии на продажу алкоголя. Спиртное в итоге было изъято, по выявленным фактам начато административное расследование.

Напомним, 9 октября Сиб.фм писал о выдворении из России 11 мигрантов после перестрелки на Хилокском рынке.