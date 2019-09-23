Правительство Новосибирской области намерено добиться федерального финансирования станции метро «Спортивная»

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирского метрополитена

Правительство Новосибирской области предложило мэрии Новосибирска заключить соглашение на строительство метро сроком на один год; ранее подобный договор имел действие три года.

Финансирование строительства новой станции «Спортивная» Ленинской линии новосибирского метрополитена должно осуществляться из федерального бюджета. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Такая мера связана с отсутствием финансирования из федерального центра. По словам министра это не позволяет ведение работ сразу на трёхлетний период.

«Стоимость строительства новой станции метрополитена является значительной для областного бюджета, поэтому правительство Новосибирской области продолжит предпринимать усилия для получения федерального финансирования на строительство станции метро «Спортивная» в городе Новосибирске», – отметил Анатолий Костылевский.

Новое соглашение, заключённое сроком на один год уже до конца декабря позволит провести подготовительный этап работ по строительству станции метро. Их стоимость оценивается в 385 миллионов рублей. Мэрия города Новосибирска выступает заказчиком данных работ, при этом в областном бюджете заложены все средства. Анатолий Костылевский напомнил, что полномочия по строительству метрополитена относятся к муниципальным органам власти, которым, вместе с областными властями, необходимо предусмотреть финансирование на данные работы.

Напомним, 2 октября в новосибирском метрополитене запустили новый тематический вагон, посвящённый юбилею Сибирского русского народного хора.