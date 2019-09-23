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Продавцы избили воришку в новосибирском магазине

Рубрика: проиcшествия

21.10.2019 11:55

Фото Марии Мелкозёровой

В одном из сетевых магазинов, расположенных в Южно-Чемском жилом массиве Новосибирска, продавцы избили молодого человека, который попытался украсть продукты.

Молодого человека избили продавцы в одном из магазинов в Новосибирске. Об этом сообщила Мария Мелкозёрова на странице группы «Матрёшкин двор» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл поздно вечером 20 октября. Как написала девушка, парень хотел украсть продукты, но бдительные продавцы заметили его действия и задержали.

«Две женщины сели на молодого человека, а третья начала пинать его ногами. При этом действовала она со всей силы», – рассказала Мария Сиб.фм.

По её словам, женщина наносила удары изо всех сил по бёдрам, животу и ногам парня. Девушка не стала дожидаться, чем закончится дело, и ушла. Однако продавцы вызвали охрану, чтобы передать парня правоохранительным органам.

Мария Мелкозёрова отметила, что на вид парню от 19 до 23 лет. Лица она не разглядела, так как оно было скрыто капюшоном. Кроме того, он постоянно закрывал его руками, спасаясь от ударов продавщиц.

«Я, конечно, понимаю, что молодой человек сам виноват в случившемся. Не нужно было воровать. Однако, по моему мнению, продавцы перегнули палку», – сказала Мария.

Напомним, 18 октября в Кемеровской области полицейские задержали женщину, воровавшую продукты вместе с малолетним сыном.

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирск происшествие магазин

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сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Выросло число пострадавших от прорыва дамб золотодобытчиков

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

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