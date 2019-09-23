«Радио Дача» оплачивает покупки новосибирцев

фото «Радио Дача»

На «Радио Дача» стартовал новый проект «Радио Дача оплачивает ваши покупки»; для участия в акции нужно совершать покупки в сети магазинов «Гигант», «Горожанка» и «Мегас», в чеке обязательно должны быть не менее трёх пачек печенья «Юбилейное».

Затем следует выложить фото чека на сайт, ознакомиться с правилами, внимательно слушать «Радио Дача» и ждать, когда улыбнется удача.

Каждый будний день с 10 до 11 часов редакция «Радио Дача» случайным образом выбирает возможного победителя. После специального сигнала нужно дозвониться в эфир по телефону 362-07-80 и назвать сумму, указанную в чеке. Если она менее тысячи рублей, чек будет оплачен полностью, если стоимость покупок больше, слушатель получит ровно тысячу рублей.

Количество чеков, с которыми можно поучаствовать в акции, не ограничено. И выкладывать их можно уже сейчас.

Подробности об организаторе акции, о правилах её поведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на сайте. Акция проводится с 18 сентября по 15 ноября 2019 года.

Для лиц старше 16 лет.