«Радио Дача» оплачивает покупки новосибирцев

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«Радио Дача» оплачивает покупки новосибирцевРубрика: афиша
21.10.2019 16:34
фото «Радио Дача»
На «Радио Дача» стартовал новый проект «Радио Дача оплачивает ваши покупки»; для участия в акции нужно совершать покупки в сети магазинов «Гигант», «Горожанка» и «Мегас», в чеке обязательно должны быть не менее трёх пачек печенья «Юбилейное».
Затем следует выложить фото чека на сайт, ознакомиться с правилами, внимательно слушать «Радио Дача» и ждать, когда улыбнется удача.
Каждый будний день с 10 до 11 часов редакция «Радио Дача» случайным образом выбирает возможного победителя. После специального сигнала нужно дозвониться в эфир по телефону 362-07-80 и назвать сумму, указанную в чеке. Если она менее тысячи рублей, чек будет оплачен полностью, если стоимость покупок больше, слушатель получит ровно тысячу рублей.
Количество чеков, с которыми можно поучаствовать в акции, не ограничено. И выкладывать их можно уже сейчас.
Подробности об организаторе акции, о правилах её поведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на сайте. Акция проводится с 18 сентября по 15 ноября 2019 года.
Для лиц старше 16 лет.
Анатолий Якимов
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