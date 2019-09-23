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«Радио Дача» оплачивает покупки новосибирцев

Рубрика: афиша

21.10.2019 16:34

фото «Радио Дача»

На «Радио Дача» стартовал новый проект «Радио Дача оплачивает ваши покупки»; для участия в акции нужно совершать покупки в сети магазинов «Гигант», «Горожанка» и «Мегас», в чеке обязательно должны быть не менее трёх пачек печенья «Юбилейное».

Затем следует выложить фото чека на сайт, ознакомиться с правилами, внимательно слушать «Радио Дача» и ждать, когда улыбнется удача.

Каждый будний день с 10 до 11 часов редакция «Радио Дача» случайным образом выбирает возможного победителя. После специального сигнала нужно дозвониться в эфир по телефону 362-07-80 и назвать сумму, указанную в чеке. Если она менее тысячи рублей, чек будет оплачен полностью, если стоимость покупок больше, слушатель получит ровно тысячу рублей.

Количество чеков, с которыми можно поучаствовать в акции, не ограничено. И выкладывать их можно уже сейчас.

Подробности об организаторе акции, о правилах её поведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на сайте. Акция проводится с 18 сентября по 15 ноября 2019 года.

Для лиц старше 16 лет.

Анатолий Якимов

Теги: ВЫБЕРИ РАДИО Новосибирск

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«Чуть курить не начал»: новосибирца поразил огромный судак

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Видео: Крупный пожар ликвидируют в Новосибирске

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сегодня 17:41 Хроника 0 Коммент.

За коррупционные правонарушения в Новосибирской области наказаны 35 должностных лиц

сегодня 17:34 Общество 0 Коммент.

Свиньи визжали и пытались вырваться из ловушки: фура с животными перевернулась под Новокузнецком

сегодня 17:06 Хроника 0 Коммент.

Эксперты назвали самую необычную заявку на патент 2019 года

сегодня 16:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Депутаты потребовали обосновать повышение тарифов на капитальный ремонт в Новосибирской области

сегодня 16:24 Общество 0 Коммент.

«Вход в Нарнию»: новосибирцев развеселила дыра в тротуаре

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Выросло число пострадавших от прорыва дамб золотодобытчиков

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

Создателей «Бахетле» признали банкротами в Новосибирске

сегодня 15:12 Бизнес 0 Коммент.

Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского приюта с голодающими детьми уволили

сегодня 14:09 Общество 0 Коммент.

Полицейский спецназ нашёл в Новосибирске десятки нелегалов

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

Газификация в Новосибирской области требует средств

сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

Продавцы избили воришку в новосибирском магазине

сегодня 11:55 Хроника 0 Коммент.

«Это хоккеист попался»: сибирячка нашла комара в закуске от ХК «Сибирь»

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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