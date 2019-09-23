Ружьё за полмиллиона, Porcshe Cayenne и бесплатные обеды - на каких взятках попадались в Новосибирске

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Взятка взятке рознь: одни вопросы решаются за бутылку дорогого виски, другие может «протолкнуть» только сумма с шестью нулями; Сиб.фм вспомнил истории тех, кто в Новосибирске подходит к коррупции творчески либо с размахом.

Съедобно — не сбъедобно

Сегодня Железнодорожный суд Новосибирска вынес приговор бывшему замначальника Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». Его признали виновным в попытке дать взятку за содействие в заключении договора субаренды на земельный участок в пользу коммерческой фирмы. В качестве «благодарности» коррупционер предложил дорогостоящее охотничье ружьё марки «Блейзер», стоимость которого составляет около полумиллиона рублей. Но сделка не состоялась — вторая сторона не приняла условия. Зато история оказалась в поле зрения правоохранителей, и теперь взяточник должен заплатить 2 миллиона рублей штрафа.

Ещё один пример «не денежной» коррупции — гастрономического свойства. Бывший начальник отдела полиции № 5 «Дзержинский» УМВД по Новосибирску вместе с подчинёнными бесплатно обедали в кафе «Берёзка».

По данным следствия, стражи порядка наели на 187 тысяч рублей. Получившие доступ к сердцу через желудок владельцы общепита — Нузгар и Отар Халояны - оказались под надёжным покровительством.

Почтальоны с конвертами

Впрочем, творческий подход к даче взятки — скорее, исключение из правил. Чаще всего за содействие благодарят банальными "конвертами".

В сентябре 2019 года сотрудники новосибирского УФСБ задержали начальника станции Новосибирск-Главный по подозрению в получении крупной взятки. Речь идёт о сумме более 300 тысяч рублей. В такую цену топ-менеджер оценил свою готовность не проводить необходимых проверок в отношении провозимых компанией грузов. Его и взяткодателя задержали в момент передачи денег.

Столько же — 300 тысяч рублей — пытался, но не смог получить главный судебный пристав Черепановского района Новосибирска от должника, которому нужно было снять арест с недвижимости. Оба были пойманы 9 октября в личной машине пристава.

Почувствовать масштаб

На фоне предыдущих сумм, дело осуждённого в Новосибирске бывшего замглавы Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Илгиза Гарифуллина выглядит гораздо более весомо.

За помощь в победе на закрытых конкурсах от предпринимателя Станислава Кабанячего он получил Porcshe Cayenne стоимостью более 6 миллионов рублей.

У экс-чиновника во время следствия арестовали несколько дорогих иномарок — Porsche Panamera GTS, Porsche Cayenne S, Volkswagen Multivan, Volkswagen Phaeton, Land Rover Range Rover Sport, Mersedes-Benz GLK 220, а также квартиры, дорогие часы, охотничье оружие, наличные — в рублях и валюте. Суд приговорил Гарифуллина к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 миллионов рублей.

Резонансным было дело экс-мэра Бердска Ильи Потапова, которого отправили в колонию на 10 лет за получение многомиллионных взяток. Суд доказал, что Потапов вымогал 2 миллиона рублей у жены бывшего вице-мэра города Евгения Мартьянова за то, чтобы администрация города дала разрешение на раздел арестованного имущества Мартьяновых. Кроме того, он получил взятки в размере 5 миллионов рублей за предоставление земельных участков под строительство на берегу Бердского залива. Экс-мэра задержали при получении 3 миллионов рублей взяток.

Человек-копилка

Медленно, но верно зарабатывал на взятках бывший начальник структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги. По версии следствия, мужчина почти два года скрывал факты отказа технических средств, а также технологические нарушения, допущенные сотрудниками ЗСЖД. За это получил порядка 800 тысяч рублей взяток.

По данным правоохранителей, небольшой, но стабильный доход получал и заведующий патологоанатомическим отделением больницы в Новосибирске. Его подозревают в получении на протяжении нескольких лет около миллиона рублей взяток. В Следкоме считают, что медик через своих подчиненных рекомендовал родственникам усопших услуги определённой похоронной компании, получая за такую рекламу деньги.

Скромность украшает

Как показывает практика, не все взяточники гонятся за большими деньгами. Некоторые готовы рисковать свободой и за смешные 10-30 тысяч рублей.

К примеру, одна из самых опытных приставов по алиментам в Новосибирске оказалась на скамье подсудимых за то, что за взятку в 30 тысяч рублей согласилась снять арест с купленного в кредит автомобиля должника — Mercedes ML 350. Сразу после получения денег женщина была задержана полицейскими.

Суда ожидает и бывший замначальника исправительной колонии № 3 в Первомайском районе Новосибирска. Майор за 20 тысяч рублей пообещал родственнице осуждённого улучшить последнему условия отбывания наказания. Чуть позже он предложил гражданке дополнительную услугу — содействие в условно-досрочном освобождении за 22 тысячи рублей.

Но максимально скромно вёл себя теперь уже бывший чиновник администрации Центрального района.

Новосибирский торговец платил ему по 5 тысяч рублей в месяц, а представитель власти «умывал руки» при проверке.

Протокол о несанкционированной торговле работник администрации не составлял почти год.

Впрочем, новосибирским взяточникам и тем, кто подозревается в совершении коррупционных преступлений, далеко до заммэра Якутска. Он подозревается в получении взятки в виде квартир в строящемся доме. Цена вопроса — 114 миллионов рублей. Следствие полагает, что деньги передавались через двух посредников не лично высокопоставленному чиновнику, а строительной компании, которую он основал и возглавлял до перехода на работу в мэрию.