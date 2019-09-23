Следком начал проверку по факту смерти женщины у торгового центра под Новосибирском

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В Мошковском районе пожилой даме стало плохо на выходе из магазина; скорая не успела помочь сибирячке.

В посёлке Октябрьском Мошковского района Новосибирской области женщина умерла у входа в торговый центр, не дождавшись приезда скорой помощи. Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.

«Проводится проверка по факту смерти женщины. Причину гибели можно будет назвать только после экспертизы», – ответили в ведомстве.

Напомним, 15 октября стало известно, что учитель музыки из Новосибирска умерла во время суда за истязания ребёнка.