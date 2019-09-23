Сломанный светофор спровоцировал огромный затор в центре Новосибирска

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Большая пробка из автомобилей образовалась в центре Новосибирска; сломался светофор на пересечении Вокзальной магистрали с проспектом Димитрова.

Вышедший из строя светофор на проспекте Димитрова в Новосибирске спровоцировал большую пробку. В заторе уже около получаса стоят десятки автомобилей. Об этом сообщается в группе «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по снимкам в группе, регулировщика на перекрёстке нет, водители пытаются преодолеть участок, уступая друг другу.

Водителей попросили скорректировать свой маршрут с учётом актуальной дорожной обстановки.

Напомним, 19 сентября Сиб.фм писал о массовом ДТП в Новосибирске, вызванном гололёдом.