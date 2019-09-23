Сломанный светофор спровоцировал огромный затор в центре Новосибирска

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Сломанный светофор спровоцировал огромный затор в центре НовосибирскаРубрика: проиcшествия
21.10.2019 10:42
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Большая пробка из автомобилей образовалась в центре Новосибирска; сломался светофор на пересечении Вокзальной магистрали с проспектом Димитрова.
Вышедший из строя светофор на проспекте Димитрова в Новосибирске спровоцировал большую пробку. В заторе уже около получаса стоят десятки автомобилей. Об этом сообщается в группе «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте».
Судя по снимкам в группе, регулировщика на перекрёстке нет, водители пытаются преодолеть участок, уступая друг другу.
Водителей попросили скорректировать свой маршрут с учётом актуальной дорожной обстановки.
Напомним, 19 сентября Сиб.фм писал о массовом ДТП в Новосибирске, вызванном гололёдом.
Мария Машанова
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