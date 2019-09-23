Создателей «Бахетле» признали банкротами в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Новосибирские волейболисты-любители получат деньги от президента России
За коррупционные правонарушения в Новосибирской области наказаны 35 должностных лиц
Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
«Это хоккеист попался»: сибирячка нашла комара в закуске от ХК «Сибирь»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Создателей «Бахетле» признали банкротами в НовосибирскеРубрика: бизнес, общество
21.10.2019 15:12
фото yandex.ru
Арбитражный суд Новосибирской области объявил банкротами известных новосибирских ритейлеров; сумма долга – около миллиарда рублей.
В Новосибирске арбитражный суд вынес решение по делу о банкротстве братьев Насоленко, которые создали известные в городе магазины «Бахетле» и «Добрянка». Евгения и Виталия Насоленко признали банкротами.
По оценке финансового управляющего должников, Виталий Насоленко задолжал кредиторам 412,2 миллиона рублей, а его брат Евгений – порядка 430.
С иском в арбитражный суд обратилось коллекторское агентство «Брокер-Консалт», которое потребовало признать несостоятельность братьев Насоленко.
Арбитражный суд вынес решение – ввести в отношении имущества Виталия Насоленко процедуру реализации.
Напомним, об иске коллекторов к братьям Насоленко стало известно в мае 2019 года.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Новосибирские волейболисты-любители получат деньги от президента России
За коррупционные правонарушения в Новосибирской области наказаны 35 должностных лиц
Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
«Это хоккеист попался»: сибирячка нашла комара в закуске от ХК «Сибирь»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное