Создателей «Бахетле» признали банкротами в Новосибирске

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Арбитражный суд Новосибирской области объявил банкротами известных новосибирских ритейлеров; сумма долга – около миллиарда рублей.

В Новосибирске арбитражный суд вынес решение по делу о банкротстве братьев Насоленко, которые создали известные в городе магазины «Бахетле» и «Добрянка». Евгения и Виталия Насоленко признали банкротами.

По оценке финансового управляющего должников, Виталий Насоленко задолжал кредиторам 412,2 миллиона рублей, а его брат Евгений – порядка 430.

С иском в арбитражный суд обратилось коллекторское агентство «Брокер-Консалт», которое потребовало признать несостоятельность братьев Насоленко.

Арбитражный суд вынес решение – ввести в отношении имущества Виталия Насоленко процедуру реализации.

Напомним, об иске коллекторов к братьям Насоленко стало известно в мае 2019 года.