Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк

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Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии ЗаворотнюкРубрика: общество
21.10.2019 14:33
Фото Global Look Press
Журналисты выяснили, во сколько обходится содержание актрисы в рублёвской клинике; день реабилитации может стоить до 50 тысяч рублей.
Выяснилось, сколько может стоить реабилитация больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает сайт телеканала НТВ. Журналисты издания узнали, в каком центре проходит лечение артистка, и выяснили, во сколько это обходится.
По данным СМИ, суточное проживание в центре реабилитации на Рублёвке стоит от 30 до 42 тысяч рублей. Отдельно пациентам надо доплачивать за лечение. Его стоимость имеет больший разброс – от 5 до 50 тысяч рублей в зависимости от диагноза и характера заболевания.
Ранее родственники больной раком Анастасии Заворотнюк начали активно опровергать ложные сведения о состоянии актрисы. Близкие не подтвердили факт нахождения звезды в коме, атрофию мышц и подключение к аппарату искусственного дыхания.
Напомним, на прошлых выходных онколог рассказал, какая помощь необходима Анастасии Заворотнюк.
Эмиль Фукс
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