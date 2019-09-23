Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк

Фото Global Look Press

Журналисты выяснили, во сколько обходится содержание актрисы в рублёвской клинике; день реабилитации может стоить до 50 тысяч рублей.

Выяснилось, сколько может стоить реабилитация больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает сайт телеканала НТВ. Журналисты издания узнали, в каком центре проходит лечение артистка, и выяснили, во сколько это обходится.

По данным СМИ, суточное проживание в центре реабилитации на Рублёвке стоит от 30 до 42 тысяч рублей. Отдельно пациентам надо доплачивать за лечение. Его стоимость имеет больший разброс – от 5 до 50 тысяч рублей в зависимости от диагноза и характера заболевания.

Ранее родственники больной раком Анастасии Заворотнюк начали активно опровергать ложные сведения о состоянии актрисы. Близкие не подтвердили факт нахождения звезды в коме, атрофию мышц и подключение к аппарату искусственного дыхания.

Напомним, на прошлых выходных онколог рассказал, какая помощь необходима Анастасии Заворотнюк.