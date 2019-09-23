Свиньи визжали и пытались вырваться из ловушки: фура с животными перевернулась под Новокузнецком

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Свиньи визжали и пытались вырваться из ловушки: фура с животными перевернулась под НовокузнецкомРубрика: проиcшествия
21.10.2019 17:06
фото city-n.ru
На трассе под Новокузнецком перевернулась фура со свиньями; животные кричали и пугали участников дорожного движения.
Курьёзная авария произошла сегодня утром на Пойменном шоссе. Об этом очевидцы рассказали в группе «Новокузнецк ОНЛАЙН» в социальной сети «ВКонтакте».
Водитель фуры не справился с управлением, и многотонная машина с живым грузом на борту завалилась на бок на обочине дороги.
Не для всех поросят это ДТП закончилось благополучно. Некоторые животные погибли, а часть – получили травмы. Раненые свиньи громко визжали и пытались выбраться из ловушки.
Как сообщили очевидцы, выживших поросят спустя какое-то время переместили в другой транспорт и эвакуировали с места аварии.
Напомним, 19 октября Сиб.фм рассказывал о том, как коварна может быть зимняя дорога.
Алёна Коврова
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