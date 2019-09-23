Свиньи визжали и пытались вырваться из ловушки: фура с животными перевернулась под Новокузнецком

фото city-n.ru

На трассе под Новокузнецком перевернулась фура со свиньями; животные кричали и пугали участников дорожного движения.

Курьёзная авария произошла сегодня утром на Пойменном шоссе. Об этом очевидцы рассказали в группе «Новокузнецк ОНЛАЙН» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель фуры не справился с управлением, и многотонная машина с живым грузом на борту завалилась на бок на обочине дороги.

Не для всех поросят это ДТП закончилось благополучно. Некоторые животные погибли, а часть – получили травмы. Раненые свиньи громко визжали и пытались выбраться из ловушки.

Как сообщили очевидцы, выживших поросят спустя какое-то время переместили в другой транспорт и эвакуировали с места аварии.

Напомним, 19 октября Сиб.фм рассказывал о том, как коварна может быть зимняя дорога.