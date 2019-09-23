«Вход в Нарнию»: новосибирцев развеселила дыра в тротуаре

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«Вход в Нарнию»: новосибирцев развеселила дыра в тротуареРубрика: общество
21.10.2019 16:02
фото из группы «Нетипичный Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Отверстие уже стало новой местной достопримечательностью; пользователи сети выложили фото в интернет.
В центре Новосибирска появилась очередная дыра в тротуаре. Фотография размещена в группе «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«За Краеведческим музеем будьте осторожны! Проход в метро для зайцев», – пишет автор снимка.
Отличающиеся чувством юмора сибиряки решили оставить забавные комментарии под записью:
«Это все потому, что кто-то слишком много ест».
«Вход в Нарнию».
«Проход для Белого Кролика и Алисы».
Напомним, 12 октября «Пчёлка Майя» появилась в метро Новосибирска.
Никита Минин
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Лента новостей
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