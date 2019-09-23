Видео: Крупный пожар ликвидируют в Новосибирске

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Видео: Крупный пожар ликвидируют в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
21.10.2019 18:06
фото и видео со страницы группы "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте"
В Дзержинском районе Новосибирске ликвидируют пожар на складах с мебелью; дым затянул все небо.
В Новосибирске на улице Королёва пожарные ликвидируют возгорание на складах, где хранится и производится мебель. Огонь очень быстро распространяется по кровле строения.
В сети появилось первое видео с места ЧП.
“У них там ремонт на крыше был”, — комментирует мужчина за кадром.
Также слышно, как женские голоса пытаются вызвать на место огнеборцев, рассказывая, что дым уже заволок всю округу.
В МЧС Сиб.фм не смогли оперативно ответить на вопросы о возгорании.
Источник Сиб.фм в правоохранительных органах сообщил, что по предварительным данным людей в здании нет.
Напомним, 20 октября во время пожара в нежилом доме в Новосибирске погибли четыре человека.
Татьяна Картавых
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