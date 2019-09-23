Видео: вооружённый ножом новосибирец ограбил офис микрозаймов

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Видео: вооружённый ножом новосибирец ограбил офис микрозаймовРубрика: проиcшествия
21.10.2019 17:55
видео гу мвд по Новосибирской области
Мужчина в медицинской маске ворвался в помещение и потребовал отдать ему деньги; добычей грабителя стали 9 тысяч рублей.
В Заельцовском районе неизвестный ограбил микрофинансовую организацию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Инцидент произошёл вчера, 20 октября, в 9:45. Сибиряк в медицинской маске, угрожая ножом, вынудил двух работниц фирмы отдать ему деньги из кассы, после чего скрылся с места преступления. Грабителю удалось похитить 9 тысяч рублей.
Мужчина, которому на вид 30-35 лет, объявлен в розыск.
Напомним, 11 октября офис микрозаймов в Новосибирске ограбили второй раз подряд.
Никита Минин
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Лента новостей
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