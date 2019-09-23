Видео: вооружённый ножом новосибирец ограбил офис микрозаймов

видео гу мвд по Новосибирской области

Мужчина в медицинской маске ворвался в помещение и потребовал отдать ему деньги; добычей грабителя стали 9 тысяч рублей.

В Заельцовском районе неизвестный ограбил микрофинансовую организацию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошёл вчера, 20 октября, в 9:45. Сибиряк в медицинской маске, угрожая ножом, вынудил двух работниц фирмы отдать ему деньги из кассы, после чего скрылся с места преступления. Грабителю удалось похитить 9 тысяч рублей.

Мужчина, которому на вид 30-35 лет, объявлен в розыск.

Напомним, 11 октября офис микрозаймов в Новосибирске ограбили второй раз подряд.