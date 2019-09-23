Владелец «Бентли» в Новосибирске заплатит почти 300 тысяч рублей транспортного налога

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Владелец «Бентли» в Новосибирске заплатит почти 300 тысяч рублей транспортного налогаРубрика: общество
21.10.2019 11:23
фото с сайта pixabay.com
Собственники 54 автомобилей в Новосибирске владеют машинами, стоимость которых превышает 3 миллиона рублей; такие водители заплатят повышенный транспортный налог.
Порядка 300 тысяч рублей транспортного налога заплатит владелец Bentley Bentayga 2016 года выпуска с двигателем мощностью 608 лошадиных сил. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.
По словам начальника отдела налогообложения имущества Андрея Сударева, повышающий коэффициент, размер которого варьируется от 1,1 до 3, применяется в отношении автомобилей дороже 3 миллионов рублей.
В Новосибирской области максимальный повышающий коэффициент 3 применён в отношении автомобиля «Бентли» – его цена превышает 15 миллионов рублей. За владение иномаркой Mercedes-Benz AMG GLS 63 2017 года выпуска хозяин заплатит 263,25 тысячи рублей. За автомобиль Land Rover Range Rover (2016 год выпуска, мощность двигателя 510 лошадиных сил, средняя стоимость 10-15 млн руб.) сумма транспортного налога за 2018 год составила 229,5 тысячи рублей.
В налоговой службе уточнили, что транспортный налог необходимо оплатить до 2 декабря 2019 года.
Напомним, 26 сентября Сиб.фм писал о самых дорогих авто, продаваемых в Новосибирске.
Мария Машанова
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