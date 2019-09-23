Выросло число пострадавших от прорыва дамб золотодобытчиков

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По последним данным, в больнице в тяжёлом состоянии находятся девять человек; пятеро до сих пор числятся пропавшими без вести.

Число пострадавших от прорыва дамб в Красноярском крае выросло с 27 до 44 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на холдинг «Сибзолото».

По данным компании, в списке погибших, пострадавших и пропавших без вести работников золотодобывающей артели «Сисим» электрогазосварщики, слесари, машинисты, охранники и водители. Большинство из них в Красноярском крае работали вахтовым методом.

По данным краевого МЧС, на утро 21 октября за медицинской помощью обратились 27 человек. Погибли – 15.

По статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц» возбуждено уголовное дело. Уже взяты под стражу директор предприятия «Сисим», начальник артели и мастер участка.

На месте продолжают вести спасательные работы и поисковые мероприятия, которые осложняются погодными условиями. Из-за холода на реке начинается ледостав.

Напомним, 21 октября в Красноярском крае объявили днём траура по погибшим при прорыве дамбы.