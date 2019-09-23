Выросло число пострадавших от прорыва дамб золотодобытчиков

Лента новостейПредложить новость
Новосибирские волейболисты-любители получат деньги от президента России
За коррупционные правонарушения в Новосибирской области наказаны 35 должностных лиц
Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
«Это хоккеист попался»: сибирячка нашла комара в закуске от ХК «Сибирь»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Выросло число пострадавших от прорыва дамб золотодобытчиковРубрика: общество, проиcшествия
21.10.2019 15:43
фото «компроматГРУПП»
По последним данным, в больнице в тяжёлом состоянии находятся девять человек; пятеро до сих пор числятся пропавшими без вести.
Число пострадавших от прорыва дамб в Красноярском крае выросло с 27 до 44 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на холдинг «Сибзолото».
По данным компании, в списке погибших, пострадавших и пропавших без вести работников золотодобывающей артели «Сисим» электрогазосварщики, слесари, машинисты, охранники и водители. Большинство из них в Красноярском крае работали вахтовым методом.
По данным краевого МЧС, на утро 21 октября за медицинской помощью обратились 27 человек. Погибли – 15.
По статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц» возбуждено уголовное дело. Уже взяты под стражу директор предприятия «Сисим», начальник артели и мастер участка.
На месте продолжают вести спасательные работы и поисковые мероприятия, которые осложняются погодными условиями. Из-за холода на реке начинается ледостав.
Напомним, 21 октября в Красноярском крае объявили днём траура по погибшим при прорыве дамбы.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Новосибирские волейболисты-любители получат деньги от президента России
За коррупционные правонарушения в Новосибирской области наказаны 35 должностных лиц
Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
«Это хоккеист попался»: сибирячка нашла комара в закуске от ХК «Сибирь»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Небо останется синим
Новосибирские трубы справятся с бурым углём без вред...
Отставка Толоконского: как это было
Об утечках информации, отрицании и признании
Новости по теме
Популярное