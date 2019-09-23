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Выросло число пострадавших от прорыва дамб золотодобытчиков

Рубрика: общество, проиcшествия

21.10.2019 15:43

фото «компроматГРУПП»

По последним данным, в больнице в тяжёлом состоянии находятся девять человек; пятеро до сих пор числятся пропавшими без вести. 

Число пострадавших от прорыва дамб в Красноярском крае выросло с 27 до 44 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на холдинг «Сибзолото». 

По данным компании, в списке погибших, пострадавших и пропавших без вести работников золотодобывающей артели «Сисим» электрогазосварщики, слесари, машинисты, охранники и водители. Большинство из них в Красноярском крае работали вахтовым методом. 

По данным краевого МЧС, на утро 21 октября за медицинской помощью обратились 27 человек. Погибли – 15. 

По статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц» возбуждено уголовное дело. Уже взяты под стражу директор предприятия «Сисим», начальник артели и мастер участка. 

На месте продолжают вести спасательные работы и поисковые мероприятия, которые осложняются погодными условиями. Из-за холода на реке начинается ледостав.

Напомним, 21 октября в Красноярском крае объявили днём траура по погибшим при прорыве дамбы. 

Татьяна Картавых

Теги: Красноярский край погибли люди дамба

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сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Выросло число пострадавших от прорыва дамб золотодобытчиков

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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