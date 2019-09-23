За коррупционные правонарушения в Новосибирской области наказаны 35 должностных лиц

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За коррупционные правонарушения в Новосибирской области наказаны 35 должностных лицРубрика: общество
21.10.2019 17:34
Фото правительства Новосибирской области
В правительстве Новосибирской области состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции; оно прошло под председательством первого заместителя губернатора Юрия Петухова.
Меры по противодействию коррупции в государственных учреждениях Новосибирской области, которые подчиняются органам исполнительной власти, рассмотрели на заседании антикоррупционной комиссии. Заседание провёл первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.
В этом году в государственных учреждениях Новосибирской области было выявлено 43 нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом доложил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Павел Илык. Он также сообщил, что к дисциплинарной ответственности привлекли 35 человек. Как правило, нарушения связаны с недостоверно предоставленными сведениями о доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, нарушением трудовой дисциплины и выплатой заработной платы, а также личной заинтересованности.
По мнению Юрия Петухова, нельзя допускать личную заинтересованность и другие нарушения антикоррупционного законодательства при исполнении обязанностей. При этом в подведомственных учреждениях необходимо проводить профилактические мероприятия.
На заседании комиссии с информацией выступили министр образования Сергей Федорчук и исполняющая обязанности министра здравоохранения Елена Аксёнова. Они рассказали о работе по противодействию коррупции в учреждениях образования, социальной сферы и здравоохранения. Системная профилактическая работа ведётся в образовательных учреждениях. Там были организованы молодёжные выставки и конкурсы, направленные на противодействие коррупции, а также размещены информационные посты в социальных сетях. Работники медицинских подведомственных учреждений участвовали в онлайн-опросе о коррупции. По результатам проверок принимаемые меры направлены на устранение выявленных нарушений и привлечение виновных должностных лиц к ответственности. Разъяснительная работа о необходимости соблюдения антикоррупционного законодательства проводилась в отношении работников учреждений.
Как рассказала первый заместитель руководителя администрации – руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова, при заполнении справок о доходах, связанных с неуказанием сведений о банковских счетах, об имуществе требуется организация постоянного взаимодействия с кредитными организациями. Она сообщила о мерах, принимаемых департаментом для решения проблем такого взаимодействия.
По итогам заседания комиссии руководителям исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органам местного самоуправления муниципальных образований даны поручения и рекомендации по обеспечению в подведомственных им учреждениях и организациях применения единого подхода к разработке и реализации мер по предупреждению коррупции в соответствии с федеральным законодательством, по усилению профилактической работы.
Напомним, 17 октября ремонт в театре «Глобус» проконтролировал заместитель губернатора.
Анатолий Якимов
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