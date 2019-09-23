Жилой дом горел в Железнодорожном районе Новосибирска

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Жилой дом горел в Железнодорожном районе НовосибирскаРубрика: проиcшествия
21.10.2019 11:11
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
В Железнодорожном районе на улице Хакасской загорелся двухквартирный жилой дом; на место пожара прибыли пожарные подразделения.
Пожар возник в жилом доме, расположенном на улице Хакасской в Железнодорожном районе. Об этом сообщили подписчики на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Дым от огня был виден в районе вокзала Новосибирск-Главный.
Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сигнал о пожаре поступил на пульт пожарной охраны в 9:56. Спустя две минуты пожарные выехали на место возгорания. Огонь был локализован в 10:29, а ещё через 3 минуты – ликвидирован.
«На момент прибытия пожарных подразделений в двухквартирном жилом доме горела кровля. В доме никого не было», – уточнили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что во время пожара никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Однако, по мнению очевидцев, огонь мог возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки.
Напомним, 20 октября во время пожара на улице Обдорской в Железнодорожном районе Новосибирска погибли четыре человека.
Анатолий Якимов
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