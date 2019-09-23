Алтайских школьников кормят хуже, чем полицейских собак

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Алтайских школьников кормят хуже, чем полицейских собакРубрика: общество
22.10.2019 10:14
фото из группы «Инцидент Барнаул» соцсети «ВКонтакте»
На обеды школьников из малообеспеченных семей на Алтае тратят 4,85 рубля в день; корм служебных собак обходится в 80 рублей в сутки.
Предусмотреть в бюджете 2020 года увеличение расходов на питание школьников из малообеспеченных семей предложили депутаты в Алтайском крае. Нынешний объём средств, выделяемых на горячие обеды детям, не позволяет полноценно кормить учащихся. Об этом сообщается издание REGNUM.
«Ситуация с детским питанием в школе такова, что дети тех родителей, которые могут сдать 400-500 рублей, они хотя бы раз получают питание, да такое, что его стыдно назвать питанием (обед от 9,5 до 20,5 рубля), а дети из многодетных семей, малообеспеченных, если не смогли сдать на питание, за счёт средств, выделенных из краевого бюджета, могут покушать в школьной столовой только пять раз в месяц», – приводит издание слова местных депутатов.
Народные избранники посчитали, что ежедневные расходы на питание школьников из малообеспеченных семей составляют 4,85 рубля, тогда как содержащихся в ИВС отдела полиции кормят на 180 рублей в день, а собак, которые их охраняют, – на 80 рублей.
Напомним, 21 октября Сиб.фм писал об увольнении директора приюта в Новосибирске, где голодали дети.
Мария Машанова
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