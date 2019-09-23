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Алтайских школьников кормят хуже, чем полицейских собак

Рубрика: общество

22.10.2019 10:14

фото из группы «Инцидент Барнаул» соцсети «ВКонтакте»

На обеды школьников из малообеспеченных семей на Алтае тратят 4,85 рубля в день; корм служебных собак обходится в 80 рублей в сутки. 

Предусмотреть в бюджете 2020 года увеличение расходов на питание школьников из малообеспеченных семей предложили депутаты в Алтайском крае. Нынешний объём средств, выделяемых на горячие обеды детям, не позволяет полноценно кормить учащихся. Об этом сообщается издание REGNUM.

«Ситуация с детским питанием в школе такова, что дети тех родителей, которые могут сдать 400-500 рублей, они хотя бы раз получают питание, да такое, что его стыдно назвать питанием (обед от 9,5 до 20,5 рубля), а дети из многодетных семей, малообеспеченных, если не смогли сдать на питание, за счёт средств, выделенных из краевого бюджета, могут покушать в школьной столовой только пять раз в месяц», – приводит издание слова местных депутатов.

Народные избранники посчитали, что ежедневные расходы на питание школьников из малообеспеченных семей составляют 4,85 рубля, тогда как содержащихся в ИВС отдела полиции кормят на 180 рублей в день, а собак, которые их охраняют, – на 80 рублей.

Напомним, 21 октября Сиб.фм писал об увольнении директора приюта в Новосибирске, где голодали дети. 

Мария Машанова

Теги: Алтайский край школьники обеды

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сегодня 12:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

Автомобили ушли под землю из-за коммунальной аварии в Красноярске

сегодня 10:12 Хроника 0 Коммент.

Эвакуировали посетителей ТЦ «Континент» на левом берегу Новосибирска

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

Молодой новосибирец уничтожил свой «Хёндэ» в столкновении со столбом

сегодня 09:52 Хроника 0 Коммент.

Приставы вытащили женщину из горящего дома в Новосибирске

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Рыжеволосую девушку-подростка ищут в Новосибирске

сегодня 09:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы гордятся молодыми людьми

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Хлеб с металлическим кольцом купила жительница Новосибирска

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как сделать обувь не скользкой

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Правительство Новосибирской области намерено добиться федерального финансирования станции метро «Спортивная»

вчера 21:16 Общество 0 Коммент.

Доходы бюджетников вырастут в следующие три года

вчера 20:37 Политика 0 Коммент.

Инновационное шоу Елены Темниковой состоится в Новосибирске

вчера 20:02 Афиша 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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