Аналитики назвали самые популярные массовые профессии в Новосибирске

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Аналитики назвали самые популярные массовые профессии в НовосибирскеРубрика: общество
22.10.2019 19:03
фото Pixabay.com
Эксперты рассказали, кого работодатели активней всего искали в октябре; кто может рассчитывать на самую высокую зарплату, читайте в материале Сиб.фм.
Стали известны самые популярные массовые профессии в Новосибирске. Своё исследование провёл портал Работа.ру.
По данным аналитиков, на самую большую зарплату может рассчитывать водитель – в среднем ему готовы платить около 80 тысяч рублей, а максимальное предложение составляет 110 тысяч рублей. Хорошо подзаработать могут машинисты: хотя в среднем им предлагают 35-40 тысяч, некоторые могут заплатить и 80 тысяч рублей. В топ самых популярных у работодателей профессий также попали грузчики и инженеры.
Меньше всего повезло поварам – их оклад в среднем равняется 26 тысячам рублей.
Напомним, в конце сентября были названы самые дефицитные профессии в Новосибирске.
Никита Минин
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