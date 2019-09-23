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"Батареи как лёд": пенсионеры в Ленинском районе продолжают ждать тепла

Рубрика: общество

22.10.2019 18:13

ФОТО PIXABAY.COM

Несколько частных домов в Ленинском районе Новосибирска по-прежнему стоят без отопления; последствия коммунальной аварии не могут устранить уже четвёртую неделю. 

Частные дома № 1, № 2 и № 3 4-го Тихвинского переулка, а также объекты, расположенные по улице Немировича-Данченко в Ленинском районе Новосибирска, продолжают оставаться без отопления. Проверку минусовыми температурами проходят около 80 семей — в основном это пенсионеры и ветераны.Об этом рассказали в организации «Гражданский патруль», куда за поддержкой обратились недовольные жители.  

Батареи в их домах на протяжении трёх недель не могут нагреться из-за аварии на трубопроводе. По словам жильцов, 21 октября ремонтная бригада компании "Сибэко" пыталась запустить тепло, но низкое давление в сети не дало радиаторам стать горячее. 

"Вчера не получилось у них "продавить" в трубы горячую воду, обещали приехать сегодня, но почему-то не добрались до нас. Надеемся, завтра наконец-то спасут нас", — поделилась местная жительница Вера. 

Она уточнила, что в домах очень холодно, температура в помещениях едва достигает +9 градусов. 

В «Гражданском патруле» Сиб.фм сказали, что общественники направили обращение в прокуратуру Новосибирска с просьбой провести проверку по этой ситуации.

Напомним, 21 октября стало известно, что почти 500 домов в Новосибирске остались без тепла и света — отключение было плановым. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область пенсионеры холод

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В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

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