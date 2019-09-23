Боня едет из Владикавказа в Новосибирск в клетке

Фото со страницы Инны Илиной в социальной сети «ВКонтакте»

Семья из Владикавказа помогает брошенным животным обрести дом; щенка по кличке Боня они на днях поездом отправили в Новосибирск.

Щенок Боня уже через пару дней перестанет считаться бездомным. Клетку с собакой, которая сейчас едет в поезде из Владивостока в Новосибирск, вечером 24 октября в пункте назначения встретит заботливая хозяйка. Тамара увидела в интернете сообщение о том, что четвероногая малышка ищет владельцев, и согласилась взять щенка к себе. Женщину не смутило ни то, что Боня не «голубых кровей», ни то, что собаку придётся везти из другого города.

Как рассказала корреспонденту Сиб.фм жительница Владикавказа Инна Илина, в их семье очень любят животных и не могут пройти мимо, если собаки оказались в беде.

«Мы – обычная многодетная семья, которая держит лаек и по возможности лечит и спасает бездомных хвостиков. Этих собак кто-то выкинул на трассе Владикавказ – Алагир, мы не смогли остаться в стороне», – рассказала женщина.

По словам Инны, мама щенка Бони – Мила – отправилась в Германию, а саму двухмесячную девочку очень ждут в столице Сибири.

Женщина добавляет: всех будущих хозяев животных они тщательно проверяют: уточняют условия жизни потенциальных владельцев, выясняют, действительно ли людям необходим питомец, или это минутная блажь.

Добровольный приют семьи Илиных уникален тем, что супруги умудряются найти новых хозяев своим «подопечным» буквально по всему миру. В этом благом деле помогает Youtube-канал, где Илины выкладывают видео о животных. Каждый раз они «отчитываются» об отправке четвероногих в ту или иную точку мира.

«Пёс Снежок уехал в Германию, бездомная хаски Лейла отправилась во Францию, котёнка из мусорного бака увезли в Москву», – рассказала Инна.

Буквально на днях на канале «Западно-сибирские лайки и Инна» появилось свежее видео: глава семейства и дети со слезами провожают четвероногих друзей на вокзал. В вагоне собак, в том числе и Боню, содержат в специальных клетках. У животных всегда есть пища, вода и впитывающие пелёнки.

«Мы всегда от души радуемся, когда люди откликаются и вызываются приютить животных. В Новосибирск щенка мы отправляем впервые, но уверены, что новая "мама" Бони будет любить собаку», – добавила Инна.

Как рассказала корреспонденту Сиб.фм жительница Новосибирска Тамара, она с нетерпением ждёт прибытия щенка.

"Милочка, мама Бони, очень похожа на мою предыдущую собаку. Она тоже девушка с бородой, — объяснила женщина. — Подруги говорят: ты, мол на любой новосибирской помойке могла кучу таких Бонь найти. Но нет — именно эта запала в душу".

Напомним, 15 октября Сиб.фм рассказывал о счастливом спасении бездомного котёнка в Новосибирске: таксист нашёл его в кустах, а потом кроху, получившую имя Лампочка, забрала к себе отзывчивая девушка.