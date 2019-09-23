Болезнь Анастасии Заворотнюк россияне считают симуляцией и самопиаром

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Болезнь Анастасии Заворотнюк россияне считают симуляцией и самопиаромРубрика: общество
22.10.2019 14:15
Скриншот из сериала «Моя прекрасная няня»
Жители России перестают верить в информацию о тяжёлом состоянии Анастасии Заворотнюк; люди недовольны молчанием близких актрисы.
Россияне перестают доверять информации о заболевании звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. Большинство жителей России считают, что все сообщения об обнаруженной раковой опухоли у актрисы – чёрный пиар.
Такая реакция, по мнению издания, связана в большей степени с молчанием родственников. Сообщения о тяжёлом заболевании появились ещё летом текущего года, однако никто из близких до сих пор не подтвердил слухи о глиобластоме у артистки. Из-за отсутствия достоверной информации СМИ продолжают плодить слухи о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Родственники больной актрисы начали публиковать в Instagram-аккаунте звезды сообщения, в которых опровергли заявления о состоянии комы, атрофии мышц и даже смерти артистки.
Напомним, накануне журналисты выяснили, сколько может стоить лечение Анастасии Заворотнюк.
Эмиль Фукс
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Лента новостей
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