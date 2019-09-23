Болезнь Анастасии Заворотнюк россияне считают симуляцией и самопиаром

Скриншот из сериала «Моя прекрасная няня»

Жители России перестают верить в информацию о тяжёлом состоянии Анастасии Заворотнюк; люди недовольны молчанием близких актрисы.

Россияне перестают доверять информации о заболевании звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. Большинство жителей России считают, что все сообщения об обнаруженной раковой опухоли у актрисы – чёрный пиар.

Такая реакция, по мнению издания, связана в большей степени с молчанием родственников. Сообщения о тяжёлом заболевании появились ещё летом текущего года, однако никто из близких до сих пор не подтвердил слухи о глиобластоме у артистки. Из-за отсутствия достоверной информации СМИ продолжают плодить слухи о состоянии Анастасии Заворотнюк.

Родственники больной актрисы начали публиковать в Instagram-аккаунте звезды сообщения, в которых опровергли заявления о состоянии комы, атрофии мышц и даже смерти артистки.

Напомним, накануне журналисты выяснили, сколько может стоить лечение Анастасии Заворотнюк.