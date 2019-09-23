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«Дорожное радио» разыграет призы в Новосибирске на миллион рублей

Рубрика: афиша

23.10.2019 08:23

Фото Дорожное радио

Такого в Новосибирске еще не было; на «Дорожном радио» в самом разгаре щедрая акция «Миллион на призы».

Каждый будний день в эфире радиостанции разыгрывается три подарка. У любого новосибирца есть шанс стать обладателем одного из них.

Сделать это очень просто! Нужно следить за эфиром «Дорожного радио» на волне 102.0 FM и ловить специальный сигнал акции. Он звучит три раза в день — в 10:00, 14:00, 17:00. Сразу после сигнала необходимо дозвониться по номеру 331-102-0. Тот, кому удастся сделать это первым, становится победителем.

«Дорожное радио» приготовило множество призов: тросы, электрические чайники, термокружки, термосы, сумки-холодильники, фены, мультиварки, мангалы, грили, автоодеяла, сувениры с логотипом радиостанции и другие.

Возрастные ограничения 12+ Подробности на сайте www.dorognoe.ru и по телефону +7 (383) 362-07-67.

Генеральный партнер акции — Мебельный центр «Мост». На площадке представлены более 40 производителей. Здесь можно приобрести мягкую мебель, кухни, столы и стулья, кровати и матрасы. Так же покупателей удивит огромный ассортимент товаров для интерьера и ремонта: обои, керамическая плитка, люстры и светильники, сантехника, напольные покрытия и др. Центр находится на проезде Энергетиков, 17, недалеко от гипермаркета «Лента».

Напомним, в июле «Дорожное радио» подарило жительнице Новосибирска лодку.

Анатолий Якимов

Теги: ВЫБЕРИ РАДИО Новосибирск

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сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 22:03 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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