ДТП парализовало движение в центре Новосибирска

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Рядом с Центральным парком столкнулись два хэтчбека; дорога окрасилась в «красный» цвет.

В Центральном районе Новосибирска на пересечении улиц Каменская и Фрунзе произошла авария, которая спровоцировала серьёзную пробку. Об этом в редакцию Сиб.фм сообщил очевидец произошедшего.

«Столкнулись два хэтчбека. Пострадавших вроде нет. Сейчас водители ждут приезда ГИБДД. Образовалась пробка, начиная от Центрального парка», — рассказывает читатель Сиб.фм.

Напомним, 21 октября беременная девушка попала в больницу с травмами после ДТП в Новосибирске.