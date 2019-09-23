ДТП парализовало движение в центре Новосибирска

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ДТП парализовало движение в центре НовосибирскаРубрика: проиcшествия
22.10.2019 19:46
фото Сиб.фм
Рядом с Центральным парком столкнулись два хэтчбека; дорога окрасилась в «красный» цвет.
В Центральном районе Новосибирска на пересечении улиц Каменская и Фрунзе произошла авария, которая спровоцировала серьёзную пробку. Об этом в редакцию Сиб.фм сообщил очевидец произошедшего.
«Столкнулись два хэтчбека. Пострадавших вроде нет. Сейчас водители ждут приезда ГИБДД. Образовалась пробка, начиная от Центрального парка», — рассказывает читатель Сиб.фм.
Напомним, 21 октября беременная девушка попала в больницу с травмами после ДТП в Новосибирске.
Никита Минин
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Лента новостей
Аналитики назвали самые популярные массовые профессии в Новосибирске
Почти 4,5 тысячи домов в Новосибирске подключили к газу с начала года
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