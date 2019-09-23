Эвакуировали посетителей ТЦ «Континент» на левом берегу Новосибирска

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Посетителей и персонал вывели из помещения из-за пожарной сигнализации; предположительно, произошло задымление в одном из помещений.

Людей эвакуировали из ТЦ «Континент» в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщил очевидец событий в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». В здании сработала пожарная сигнализация. Предположительно, произошло задымление в одном из помещений торгового центра. Сейчас людей вывели на улицу, где они ожидают возобновления работы ТЦ.

Напомним, накануне в Новосибирске загорелся склад мебели.