Хоккейная «Сибирь» обыграла «Витязь» на своём льду

Фото с сайта ХК "Сибирь"

Победой завершился очередной матч «Сибири» в регулярном чемпионате КХЛ; новосибирцы выигрывают третий матч подряд.

Началась новая серия домашних игр на льду «Сибири». Первая из четырёх игр завершилась победой новосибирцев. Гости из Подольска не смогли реализовать сценарий прошлой встречи – тогда «Витязю» удалось выиграть по буллитам.

Вся первая двадцатиминутка прошла в равной борьбе. Ни одной заброшенной шайбы с обеих сторон. Несмотря на два удаления в начале игры, сибиряки выстояли в меньшинстве.

Агрессивная атака новосибирцев неожиданно началась во втором периоде. Уже на 21 минуте хозяева открыли счёт благодаря удачному броску Дмитрия Саюстова. Через две минуты Юкка Пельтола увеличил разрыв ещё на одну шайбу. Гости не ожидали такой внезапной серии атак, и пропустили к концу периода третий гол – в большинстве отличился Руохомаа. Однако «Витязь» сумел собраться и на последней секунде периода гости забросили ответную шайбу – всё так же в меньшинстве. Итог периода – 3:1.

Весь последний период «Витязь» работал в прессинге. Гости сумели несколько раз подобраться к воротам «Сибири», однако Харри Сятери не пропустил больше ни одной шайбы. За пять минут до конца матча сибиряки поставили точку в игре – четвёртую шайбу забросил Виктор Комаров. Опасный момент произошёл за несколько минут до финальной сирены — сибиряки остались в меньшинстве, однако на исход игры это не повлияло. Итог матча – 4:1 в пользу «Сибири».

Победа над «Витязем» позволила сибирякам подняться вверх по турнирной таблице. Сейчас на счету «Сибири» 26 очков после 19 игр.

27 октября «Сибирь» сыграет на своём льду с новокузнецким «Металлургом».

Напомним, 18 октября новосибирцы обыграли ХК «Сочи»