Игрок ФК «Новосибирск» уехал лечить травму на пляжи Доминиканской республики

Лента новостейПредложить новость
Аналитики назвали самые популярные массовые профессии в Новосибирске
Омские казаки назвали Хэллоуин «угрозой национальной безопасности»
Почти 4,5 тысячи домов в Новосибирске подключили к газу с начала года
"Батареи как лёд": пенсионеры в Ленинском районе продолжают ждать тепла
Новосибирская чиновница попала в суд за махинации с землёй в Кольцове
Новосибирские студенты нашли способ избавить Россию от угольной пыли
«Козлёночком станешь»: почему новосибирцам не стоит пить воду из-под крана
В рамках нацпроекта в Новосибирске впервые пройдёт форум «Мой бизнес»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Игрок ФК «Новосибирск» уехал лечить травму на пляжи Доминиканской республикиРубрика: общество, спорт
22.10.2019 13:45
Скриншот из видео Даниила Большунова
Футболист травмировался в первом же матче первенства ПФЛ; болельщики считают, что игрок не заслужил такой отдых.
Полузащитник «Новосибирска» улетел отдыхать в Доминиканскую республику на время зимнего перерыва в турнире профессиональной футбольной лиги. Даниил Большунов поделился видео с отпуска в официальной группе ФК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Спортсмен получил травму в первом матче Олимп-первенства среди команд третьего по силе дивизиона российского футбола.
Болельщики, следящие за группой футбольного «Новосибирска» в соцсетях, пишут, что спортсмен не заслужил отдых, так как не сыграл ни одного матча.
«Он что, наиграл на реабилитацию в Доминикане? Я бы их максимум в санаторий ветеранов войн посадил бы безвылазно – восстанавливаться и работать! Третье место во второй лиге – самое время поехать в Доминикану», – пишет подписчик.
Новосибирские футболисты завершили осеннюю часть первенства на третьем месте в турнирной таблице Востока. Отставание от лидирующей позиции для повышения в классе составляет 12 очков. При этом омский «Иртыш», находящийся на первом месте, имеет в запасе ещё одну игру. Следующие матчи пройдут в апреле следующего года.
Напомним, 13 октября футбольный «Новосибирск» проиграл иркутскому «Зениту».
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Аналитики назвали самые популярные массовые профессии в Новосибирске
Омские казаки назвали Хэллоуин «угрозой национальной безопасности»
Почти 4,5 тысячи домов в Новосибирске подключили к газу с начала года
"Батареи как лёд": пенсионеры в Ленинском районе продолжают ждать тепла
Новосибирская чиновница попала в суд за махинации с землёй в Кольцове
Новосибирские студенты нашли способ избавить Россию от угольной пыли
«Козлёночком станешь»: почему новосибирцам не стоит пить воду из-под крана
В рамках нацпроекта в Новосибирске впервые пройдёт форум «Мой бизнес»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное