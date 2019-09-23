Игрок ФК «Новосибирск» уехал лечить травму на пляжи Доминиканской республики

Скриншот из видео Даниила Большунова

Футболист травмировался в первом же матче первенства ПФЛ; болельщики считают, что игрок не заслужил такой отдых.

Полузащитник «Новосибирска» улетел отдыхать в Доминиканскую республику на время зимнего перерыва в турнире профессиональной футбольной лиги. Даниил Большунов поделился видео с отпуска в официальной группе ФК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Спортсмен получил травму в первом матче Олимп-первенства среди команд третьего по силе дивизиона российского футбола.

Болельщики, следящие за группой футбольного «Новосибирска» в соцсетях, пишут, что спортсмен не заслужил отдых, так как не сыграл ни одного матча.

«Он что, наиграл на реабилитацию в Доминикане? Я бы их максимум в санаторий ветеранов войн посадил бы безвылазно – восстанавливаться и работать! Третье место во второй лиге – самое время поехать в Доминикану», – пишет подписчик.

Новосибирские футболисты завершили осеннюю часть первенства на третьем месте в турнирной таблице Востока. Отставание от лидирующей позиции для повышения в классе составляет 12 очков. При этом омский «Иртыш», находящийся на первом месте, имеет в запасе ещё одну игру. Следующие матчи пройдут в апреле следующего года.

Напомним, 13 октября футбольный «Новосибирск» проиграл иркутскому «Зениту».