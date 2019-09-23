Из-за упавшего дерева в Белокурихе туристы зависли в креслах на канатной дороге

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Из-за упавшего дерева в Белокурихе туристы зависли в креслах на канатной дорогеРубрика: общество, проиcшествия
22.10.2019 09:37
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Семеро отдыхающих застряли в подъёмниках на канатной дороге в Белокурихе; на помощь отдыхающим пришли спасатели.
Из-за падения ветхого дерева на трос канатно-кресельной дороги в горнолыжном комплексе «Благодать» семеро туристов зависли в кабинах посреди снежного леса. Поломка вызвала полную остановку механизма. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Алтайского края.
«В устранении инцидента приняли участие 13 сотрудников спасательного формирования горнолыжного комплекса "Благодать" и пять пожарных шестого отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю», – уточнили в ведомстве.
Там также рассказали, что никому из отдыхающих медицинская помощь не понадобилась. Их благополучно спасли из зависших кабин.
Напомним, 17 октября Сиб.фм рассказывал, как спасатели вытащили людей из застрявшего в Новосибирске лифта.
Мария Машанова
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