«Козлёночком станешь»: почему новосибирцам не стоит пить воду из-под крана

фото из архива Сиб.фм, с сайта Pixabay

Роспотребнадзор Новосибирской области в 98 из 100 проб воды из-под крана обнаружил отклонения от санитарных норм. Жители региона выходят на пикеты, чтобы добиться улучшения качества питьевой воды. Сиб.фм разбирался, почему опасна водопроводная вода.

Чай с железом

Точка кипения достигла предела: недовольство сибиряков качеством воды, которая льётся из кранов, вынудило жителей региона выйти с плакатами на улицы Новосибирска. В середине октября жительница микрорайона Светлый (в Мошковском районе) Оксана Колмагорова устроила одиночный пикет у здания правительства области с призывом обеспечить людей питьевой водой, которая не угрожала бы их здоровью.

«С проблемой некачественной воды я столкнулась в июне прошлого года, когда заехала в новую квартиру. Примерно полгода я думала, что грязная вода из крана бежит, потому что многоквартирный дом был недавно сдан», – рассказала Сиб.фм жительница Новосибирска.

В качестве доказательства своих слов Оксана привезла бутылки с водой – та была мутной и с хлопьями.

По словам женщины, которая является дипломированным медработником, плохая вода – это не просто неприятное зрелище, но и прямой путь к болезням желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы.

Если в Новосибирске благодаря большому финансированию и качественному фильтровальному оборудованию ситуация ещё держится в рамках нормы, то за пределами мегаполиса обстановка просто кошмарна. Напомним, что сельское население Новосибирской области составляет почти 600 тысяч человек.

Так как проблема качества воды затронула многих жителей Новосибирской области, свою проверку начала партия «Зелёных». Об этом Сиб.фм сообщил председатель регионального отделения партии Игорь Украинцев.

Удар по почкам

По словам медиков, вода из-под крана действительно может вызвать проблемы с печенью и почками, поразить пищеварительный тракт, ухудшить состояние кожи и даже привести к онкологическим заболеваниям:

«Вода, которая льётся из-под крана, может максимум подойти для мытья посуды и пола. Она очень грязная. В лучшем случае вы можете подхватить гельминтоз (когда в организм попадают глисты и откладывают свои яйца).

В худшем случае это может привести к возникновению новообразований. Этому способствуют соли и тяжёлые металлы, которые остаются в такой воде даже после очистки», – отметила врач-терапевт Тамара Антонова.

Миллиарды на очистку

Как сообщили редакции Сиб.фм в пресс-службе Роспотребнадзора, с 2008 по 2017 год в регионе были реализованы две программы: «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой» и «Чистая вода». Их финансирование с 2011 по 2017 год составило 3,8 миллиарда рублей.

«В настоящее время в Новосибирской области продолжает реализоваться подпрограмма "Чистая вода". Она включает в себя строительство и реконструкцию станций по водоподготовке, насосно-фильтровальных станций, станций обезжелезивания и деманганации, водопроводных сетей, строительство водозаборных скважин.

Роспотребнадзор каждый год проводит не менее 100 проверок в отношении предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В 98 % были нарушения требований санитарного законодательства», – отметили в ведомстве.

Как уточнили в ведомстве, за последние 10 лет удалось снизить удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормам, с почти 30 % до 22 % по санитарно-химическим показателям и с 2,6 % до 0,9 % по микробиологическим показателям.

Специалисты планируют, что к 2024 году доля населения области, обеспеченная качественной питьевой водой, составит не менее 91,8 %, а городского населения – не менее 99 %. На это из федерального бюджета будет направлено около 3,1 миллиарда рублей.

Однако возникает вопрос, не от лукавого ли эта статистика. Как сообщают жители Новосибирской области, даже если в населённом пункте есть одна-две колонки с питьевой водой, этого недостаточно, чтобы обеспечить ею всех людей. И тогда новосибирцам приходится пить ту воду, которая поступает к ним по водопроводу. А качество её весьма сомнительно.

В Роспотребнадзоре назвали районы Новосибирской области, в которых вода не соответствует санитарно-химическим показателям. Это Краснозёрский, Кочковский, Доволенский, Ордынский, Куйбышевский, Усть-Таркский, Чановский, Венгеровский, Кыштовский, Чистоозёрный и Купинский районы.

В ведомстве подчеркнули, что ежегодно от новосибирцев поступает не менее 50 жалоб на некачественное водоснабжение. В 90 % случаев претензии подтверждаются.

Кстати, специалисты Роспотребнадзора проверяли воду в Мошковском районе Новосибирска, жительница которого устраивала пикет у здания правительства. Выяснилось, что во взятых пробах превышена предельная концентрация железа почти в 2,5 раза. В отношении управляющей компании «Оплот» Роспотребнадзор готовит исковое заявление в суд, чтобы понудить предприятие исполнить требования санитарного законодательства.

Смотреть и нюхать

Несмотря на все предостережения, жители России продолжают пить воду из-под крана. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, доля россиян, употребляющих водопроводную воду, увеличилась с 39 до 44 %. Чаще всего её пьют люди старше 60 лет.

В связи с этим возникает вопрос – можно ли самому проверить, соответствует или нет вода санитарным нормам? Самое простое: налить воду в стеклянный стакан и оценить её прозрачность. О плохом качестве может свидетельствовать и запах: неприятный аромат, который возникает из-за различных бактерий, – тревожный знак. Такую воду лучше прокипятить перед употреблением. Однако даже в таком случае в ней сохранятся тяжёлые металлы, нитраты и вредные примеси, которые могут стать серьёзной угрозой для здоровья, поэтому лучше всего такую воду пропустить через дополнительный фильтр.

Напомним, 15 октября стало известно, что отходы аэропорта Толмачёво льются в реку.