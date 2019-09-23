Лайфхак дня: как очистить ржавую воду без фильтра

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Новосибирцы продолжают жаловаться на качество питьевой воды — она либо ржавая, либо с "душком"; как быть, если в доме нет фильтра, — изучаем самые действенные способы очистки.

Здорово, когда под рукой есть фильтр качественной очистки: вы ему — жидкость из-под крана, он вам — абсолютно безопасную воду. За неимением такого устройства помогут "народные способы".

Кипячение

Неплохо очищает жидкость от вредных примесей, однако, такое воздействие должно продолжаться не менее 20 минут. Есть и другие недостатки — кипячение не удаляет хлор и его соединения, к тому же такая вода в принципе не имеет никакой пользы.

Отстаивание

Способ на "три с плюсом". Чтобы очистить жидкость, нужно отстаивать воду не меньше восьми часов. В итоге вода очищается от хлора, а тяжелые металлы выпадают в осадок, который нужно просто слить в раковину.

Соль

Для очистки воды можно растворить в ёмкости обыкновенную соль: на 2 литра воды — столовую ложку минерала. Спустя полчаса жидкость освобождается от тяжёлых металлов. Главный минус — часто пить подсолёную воду нельзя.

Серебро

Серебро давно известно своими антибактериальными свойствами. Поэтому специалисты советуют положить серебряную ложку в ёмкость с водой на восемь – десять часов, чтобы получить очищенную живительную влагу.

Активированный уголь

Если в домашней аптечке завалялись упаковки с активированным углём, вы спасены. На литр воды нужно взять одну таблетку угля, упаковать её в марлевый мешочек, который нужно плотно завязать. Потом нужно опустить "конструкцию" на ночь в воду. Готово!

Напомним, 22 октября Сиб.фм писал о плохом качестве воды в Новосибирской области.