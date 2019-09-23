Молодой новосибирец уничтожил свой «Хёндэ» в столкновении со столбом

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Молодой новосибирец уничтожил свой «Хёндэ» в столкновении со столбомРубрика: проиcшествия
22.10.2019 09:52
фото Владислава Савченкова и из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Два молодых человека с черепно-мозговыми травмами доставлены в больницу после дорожно-транспортного происшествия; водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб.
В два часа ночи 22 октября на улице Жуковского в Новосибирске произошло ДТП. Автомобиль «Хёндэ Солярис» двигался с улицы Дмитрия Донского в сторону улицы Тимирязева. За рулём находился 23-летний водитель.
«В районе дома № 102 на улице Жуковского водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в пешеходное ограждение перильного типа. От удара автомобиль отбросило в дорожный знак, а затем в опору светофора», – рассказал Сиб.фм инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Новосибирской области Владислав Савченков.
В результате ДТП водитель и его пассажир с различными травмами были доставлены в больницу. У водителя диагностировали черепно-мозговую травму и множественные раны головы. У его 27-летнего пассажира – ушиб носа, закрытую черепно-мозговую травму.
Напомним, 21 октября в Новосибирске после ДТП в больнице оказалась беременная девушка.
Анатолий Якимов
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