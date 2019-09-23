На завершение новосибирских долгостроев требуется 88 миллиардов рублей

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Рубрика: общество

23.10.2019 08:12

Фото Законодательное собрание Новосибирской области

На заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике регионального парламента один из рассмотренных вопросов был посвящён отчёту Контрольно-счётной палате региона посвящённому вопросам недостроенных объектов капитального строительства; на 1 января 2019 года 671 объект государственной и муниципальной собственности не был достроен.

Чтобы достроить все здания, находящиеся в областной или муниципальной собственности необходимо 87,48 миллиарда рублей. Об этом на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике рассказал аудитор региональной Контрольно-счётной палаты Валерий Алёхин. Всего на территории региона находится 671 объект незавершённого строительства. Сорок из них – числятся на балансе бюджетных и автономных учреждений. При этом общая сметная стоимость незавершённых объектов строительства составляет более 111 миллиардов рублей.

Большая часть объектов относятся к жилищно-коммунальному хозяйству – 62,9%, жилищному строительству – 13,7%, транспортной инфраструктуре – 13% и здравоохранения – 8,9%.

В собственности Новосибирской области находится 148 объектов незавершённого строительства, из которых 99 – на учёте минстроя, 21 – минтранса, 15 – минздрава.

По словам аудитора, из 21 дорожного объекта, находящихся в процессе строительства, на семи строительство приостановлено. Из которых на пяти – по причине отсутствия финансирования, на остальных из-за неудовлетворительных работ подрядных организаций.

На балансе Территориального управления автодорог Новосибирской области числятся расходы на проектно-изыскательские работы и предсметную документацию на 59 объектов. Объём вложений – 312 миллионов рублей. При этом, документация на ряд объектов была сформирована в 2008-2012 годах и на данный момент она уже утратила свою актуальность, так как не соответствует современным требованиям градостроительного законодательства и технического регламента.

«В планах по снижению количества объектов незавершённого строительства на 1 января 2019 года, предоставленными минтрансом, предусмотрено списание расходов на разработку проектно-сметной документации по 17 объектам на сумму 193 миллиона рублей. Из них по десяти объектам, межведомственной комиссией принято решение о списании в связи с утратой актуальности проектной документации и нецелесообразностью дальнейшего строительства», — сообщил Валерий Алёхин.

По мнению представителя КСП, деятельность органов государственной исполнительной власти и муниципальных образований по объектам незавершённого строительства раскоординирована. Данные должны быть аккумулированы у одного балансодержателя.

Чтобы снизить объём и количество объектов незавершённого строительства, была создана межведомственная комиссия. В прошлом году было проведено 5 заседаний, а в этом на момент проведения проверки – ни одного. На заседаниях комиссий были рассмотрены планы по списанию и сносу ряда объектов.

На момент проверки в составе незавершённого строительства находилось 30 объектов, строительные работы по которым приостановлены более, чем на полгода. Однако на них не была обеспечена их консервация.

По результатам проверки КСП предложила правительству Новосибирской области разработать и утвердить положение по учету объектов незавершенного строительства; определить орган, уполномоченный на учет объектов незавершенного строительства и принять меры по совершенствованию взаимодействия областных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по определению приоритетных объектов незавершенного строительства, а также ряд других мероприятий.

Заместитель председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков поинтересовался у докладчика, были ли какие вопросы в части строительства дамб на территории Новосибирской области. Кто их строил, кто обслуживал?

«Заказчиком строительства объектов – дамб, берегоукрепительных сооружений выступало Управление капитального строительства Новосибирской области. Балансодержатель объектов до сих пор не определён», — ответил Валерий Алёхин.

Председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике заксобрания Фёдор Николаев отметил, что отсутствует план по списанию недостроенных объектов.

Как рассказал министр транспорта и дорожного строительства Анатолий Костылевский, план мероприятий был составлен.

«По некоторым объектам не были поставлены сроки. Это будет устранено в ближайшее время. Однако, у нас до сих пор отсутствует порядок списания объектов», — отметил министр.

Что касается двух объектов, на которых строительство приостановлено из-за некачественно выполненных работ, то сейчас идут судебные разбирательства, и контракты с подрядчиками будут расторгнуты.

Комментируя итоги заседания комитета, Фёдор Николаев отметил, что депутаты констатируют факты, предоставленные в отчёте КСП.

«Комитет обратил внимание на объекты гидротехнических сооружений, у которых нет хозяина и которые не введены в эксплуатацию. Правительству региона была дана рекомендация заняться этими объектами в первую очередь. Надо понять, что возможно есть объекты незавершённого строительства, которые можно списать», — отметил Фёдор Николаев.

Он также констатировал факт, что в Новосибирской области до сих пор не разработан порядок списания объектов незавершённого строительства. До 29 ноября данный документ должен быть принят.

Напомним, на прошлой неделе депутаты обсудили вопросы газификации в Новосибирской области.

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область строительство Законодательное собрание долгострой

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