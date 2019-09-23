«Несчастливый день»: сотрудник ГИБДД наказывает за взятку по шестым числам в Новосибирске

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«Несчастливый день»: сотрудник ГИБДД наказывает за взятку по шестым числам в НовосибирскеРубрика: общество
22.10.2019 17:48
ФОТО С САЙТА GLOBALLOOKPRESS.COM
Замначальника ГИБДД Калининского района стал сурово наказывать за попытку дачи взятки для сдачи экзамена на правах; суд наказал уже второго за лето мужчину за попытку дать взятку.
Второй по счёту «двоечник» поплатился за попытку уговорить неподкупного сотрудника ГИБДД в Калининском районе. Сегодня, 22 октября, суд вынес приговор за попытку дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей.
Инцидент произошёл 6 сентября в межрайонном экзаменационном отделе № 2 ГИБДД на улице Новая Заря. Согласно материалам дела, автослесарь родом из Амурского края не смог сдать теорию вождения и обратился к замначальника экзаменационного отдела ГИБДД Евгению Демидову с предложением поставить положительную оценку за сдачу экзамена в обмен на 15 тысяч рублей.
Сотрудник ГИБДД сообщил об этом в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Новосибирской области, после чего автослесарь был задержан.
Мужчина ранее был лишён водительских прав и проходил повторную сдачу экзаменов в надежде вновь получить водительское удостоверение. Подсудимый полностью признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке.
«Суд учёл наличие двух малолетних детей и признание вины и назначил 37-летнему автослесарю 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и штраф в 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», – прокомментировала Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.
В сентябре Калининский районный суд уже вынес аналогичный приговор – 6 июля житель города Болотное пытался подкупить того же самого замначальника экзаменационного отдела ГИБДД Евгения Демидова, но оказался в суде. За попытку дать взятку в 15 тысяч рублей бывший водитель получил два года условно и крупный штраф в 150 тысяч рублей.
Напомним, 13 сентября появилось видео задержания начальника станции Новосибирск-Главный по подозрению в получении взятки.
Никита Манько
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