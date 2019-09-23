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Подросток в Новосибирске зарезал бабушку, чтобы она не переживала из-за задуманного им самоубийства

Рубрика: проиcшествия

22.10.2019 16:51

фото с сайта pixabay.com

Парень решил свести счёты с жизнью, но переживал, что бабушка этого не выдержит; чтобы облегчить страдания родственницы, он решил убить её.

Подросток из Новосибирска зарезал свою бабушку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Инцидент произошёл 30 июня – тогда 17-летний парень попытался свести счёты с жизнью из-за неразделённой любви, однако опасался того, что бабушка-опекун будет переживать.

Чтобы избавить 70-летнюю родственницу от страданий, тем же вечером парень пришёл к ней домой и жестоко убил. В общей сложности на теле погибшей насчитали 21 ножевое ранение и четыре удара тупым предметом. Женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия. 

После убийства подросток решил завершить начатое и покончить с собой, однако его жизнь спасли, а самого парня задержали сотрудники Следственного комитета.

Сегодня материалы дела направлены в Кировский районный суд Новосибирска на рассмотрение. Подросток может получить до 15 лет лишения свободы за убийство.

Напомним, 18 октября суд вынес приговор новосибирцу, который убил своего друга и закопал тело.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область убийство

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