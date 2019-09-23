Подросток в Новосибирске зарезал бабушку, чтобы она не переживала из-за задуманного им самоубийства

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Подросток в Новосибирске зарезал бабушку, чтобы она не переживала из-за задуманного им самоубийстваРубрика: проиcшествия
22.10.2019 16:51
фото с сайта pixabay.com
Парень решил свести счёты с жизнью, но переживал, что бабушка этого не выдержит; чтобы облегчить страдания родственницы, он решил убить её.
Подросток из Новосибирска зарезал свою бабушку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Инцидент произошёл 30 июня – тогда 17-летний парень попытался свести счёты с жизнью из-за неразделённой любви, однако опасался того, что бабушка-опекун будет переживать.
Чтобы избавить 70-летнюю родственницу от страданий, тем же вечером парень пришёл к ней домой и жестоко убил. В общей сложности на теле погибшей насчитали 21 ножевое ранение и четыре удара тупым предметом. Женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия.
После убийства подросток решил завершить начатое и покончить с собой, однако его жизнь спасли, а самого парня задержали сотрудники Следственного комитета.
Сегодня материалы дела направлены в Кировский районный суд Новосибирска на рассмотрение. Подросток может получить до 15 лет лишения свободы за убийство.
Напомним, 18 октября суд вынес приговор новосибирцу, который убил своего друга и закопал тело.
Эмиль Фукс
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