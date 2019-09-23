Новосибирск почти догнал Москву по ценам на зимние шины

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Подготовка автомобиля к холодам в России обходится в среднем в 27 тысяч рублей; дороже всего «зимнее обмундирование» стоит в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Новосибирск попал в тройку российских мегаполисов с самыми высокими расходами на подготовку транспорта к езде по зимним дорогам. За шипованную резину и услуги шиномонтажа в сибирской столице придётся отдать 27 900 рублей. Такие данные опубликовал сервис 2ГИС.

По подсчётам аналитиков, дороже всего сезонные процедуры обходятся автовладельцам Москвы – 30 600 рублей. Чуть меньше можно потратить в Санкт-Петербурге – 28 500 рублей. Новосибирск на третьем месте – 27 900 рублей.

Самые недорогие шины – в Воронеже (26 000), Перми (25 700) и Волгограде (25 600).

Напомним, 16 октября новосибирские специалисты шиномонтажа объявили о том, что после первого снегопада очереди сформировались на неделю вперёд.