Новосибирск: события 23 октября

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Немало интересного ожидает сегодня жителей Новосибирска; самые важные события мы собрали в очередной подборке.

Школа для предпринимателей

Для жителей Новосибирска пройдёт бесплатный семинар на тему «Основы налогообложения». Здесь начинающие предприниматели смогут получить всю необходимую информацию от практикующих специалистов. Спикер мероприятия — главный бухгалтер крупного производственного предприятия среднего машиностроения, входящего в структуру госкорпорации «Росатом», член ИПБ России Олеся Никулина. Семинар пройдёт по адресу Красный проспект, 50, первый этаж. Начало – в 15:00.

Маркировка в медицине

Важную тему маркировки лекарств обсудят на семинаре представители медицинских учреждений и аптек Новосибирска. В 2020 году в России ожидает внедрение системы отслеживания лекарственных препаратов. Информацию о таблетках и сиропах станут передавать в Федеральную государственную информационную систему маркировки движения лекарственных препаратов. На семинаре обсудят надвигающиеся перемены: специалисты помогут представителям медицины разобраться, как подготовится к процессу маркировки и не заработать штраф. Семинар пройдёт на Красном проспекте, 50. Начало в 15:00.

За круглым столом обсудят кадетов

На круглом столе по вопросам кадетского образования обсудят такие темы как «Возобновление работы ассоциации кадетских корпусов Сибирского округа» и «Создание научно-методического центра по кадетскому образованию СФО». Круглый стол объединит специалистов образования Сибири. В работе примет участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. Мероприятие пройдёт в большом зале правительства Новосибирской области (Красный проспект, 18, второй этаж). Начало в 14:00.

Открытие региональной дороги

Состоится открытие участка протяжённостью четыре километра на отрезке автодороги Барабинск – Зюзя – Квашнино в Барабинском районе. Реконструкция проводилась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участие в торжественном открытии примет начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Эпов, депутаты и руководители местной власти. Мероприятие состоится на автодороге Барабинск – Зюзя – Квашнино. Начало в 15:00.

Горячий телефон ДЭЖиКХ

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города с 14 до 15 часов будет работать горячий телефон. Специалисты ответят на вопросы новосибирцев о контроле качества и сроков проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Номер телефона – 228-86-46.

Студентов примут в дружинники

Торжественная присяга членов студенческих общественных объединений правоохранительной направленности состоится в ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона». В мероприятии примут участие 90 студентов. Учащиеся произнесут клятву верности гражданам города, затем возложат цветы к бюсту М. И. Кутузова у главного входа в Дом офицеров. На присягу приглашены представители власти и правоохранительных органов. Посвящение пройдет на улице Красный проспект, 63. Начало – 12:00.