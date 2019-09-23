4 балла
-3
63.76 71.17
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирск почти догнал Москву по ценам на зимние шины

сегодня 12:52 Общество 0 Коммент.

Труп женщины обнаружили после пожара на складе в Новосибирске

сегодня 12:45 Хроника 0 Коммент.

Подрядчика ремонта Красного проспекта заставили рассчитаться с рабочими

сегодня 12:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вышел в лидеры по производству пива в Сибири

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

Парапланерист из Новосибирска приземлился на деревья в Индии

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирским археологам требуется кот-мышелов

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

Автомобили ушли под землю из-за коммунальной аварии в Красноярске

сегодня 10:12 Хроника 0 Коммент.

Эвакуировали посетителей ТЦ «Континент» на левом берегу Новосибирска

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

Молодой новосибирец уничтожил свой «Хёндэ» в столкновении со столбом

сегодня 09:52 Хроника 0 Коммент.

Приставы вытащили женщину из горящего дома в Новосибирске

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Рыжеволосую девушку-подростка ищут в Новосибирске

сегодня 09:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы гордятся молодыми людьми

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Хлеб с металлическим кольцом купила жительница Новосибирска

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как сделать обувь не скользкой

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 22 октября

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Топ-5: самые популярные зарубежные направления из Новосибирска в сентябре

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Правительство Новосибирской области намерено добиться федерального финансирования станции метро «Спортивная»

вчера 21:16 Общество 0 Коммент.

Доходы бюджетников вырастут в следующие три года

вчера 20:37 Политика 0 Коммент.

Инновационное шоу Елены Темниковой состоится в Новосибирске

вчера 20:02 Афиша 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Новосибирск вышел в лидеры по производству пива в Сибири

Рубрика: общество

22.10.2019 12:12

фото с сайта pixabay.com

Новосибирские пивоваренные заводы изготавливают самое большое количество пива в СФО; в тройку лидеров в целом по России Новосибирск не попал.

Новосибирская область занимает первое место по производству пива в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщает Новосибирскстат. За 9 месяцев текущего года новосибирские пивоваренные заводы произвели 32 миллиона декалитров пива. Это на 0,5 миллиона декалитров больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Новосибирскстат также отметил высокие позиции новосибирских пивоваров в стране. Местные заводы занимают четвёртое место в России по объёмам производства. Новосибирск уступает по показателям Москве, Санкт-Петербургу и Ульяновску. 

По данным приведённой статистики, Новосибирская область выпускает 31 % всего пива в Сибири. Отдельно статистики выделили категорию пивных напитков. Их объём составляет 11 % от общего количества пива, выпускаемого в области. 

Напомним, в июле Минпромторг предложил не считать пиво алкогольным напитком.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область пиво

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирск почти догнал Москву по ценам на зимние шины

сегодня 12:52 Общество 0 Коммент.

Труп женщины обнаружили после пожара на складе в Новосибирске

сегодня 12:45 Хроника 0 Коммент.

Подрядчика ремонта Красного проспекта заставили рассчитаться с рабочими

сегодня 12:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вышел в лидеры по производству пива в Сибири

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

Парапланерист из Новосибирска приземлился на деревья в Индии

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирским археологам требуется кот-мышелов

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

Автомобили ушли под землю из-за коммунальной аварии в Красноярске

сегодня 10:12 Хроника 0 Коммент.

Эвакуировали посетителей ТЦ «Континент» на левом берегу Новосибирска

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

Молодой новосибирец уничтожил свой «Хёндэ» в столкновении со столбом

сегодня 09:52 Хроника 0 Коммент.

Приставы вытащили женщину из горящего дома в Новосибирске

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Рыжеволосую девушку-подростка ищут в Новосибирске

сегодня 09:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы гордятся молодыми людьми

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Хлеб с металлическим кольцом купила жительница Новосибирска

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как сделать обувь не скользкой

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 22 октября

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Топ-5: самые популярные зарубежные направления из Новосибирска в сентябре

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Правительство Новосибирской области намерено добиться федерального финансирования станции метро «Спортивная»

вчера 21:16 Общество 0 Коммент.

Доходы бюджетников вырастут в следующие три года

вчера 20:37 Политика 0 Коммент.

Инновационное шоу Елены Темниковой состоится в Новосибирске

вчера 20:02 Афиша 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.10.2019

Возраст значения не имеет: сибирячки старше 50 лет покорили подиум

Читать далее
Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее

Новости по теме

Новосибирск почти догнал Москву по ценам на зимние шины сегодня 12:52 Труп женщины обнаружили после пожара на складе в Новосибирске сегодня 12:45 Подрядчика ремонта Красного проспекта заставили рассчитаться с рабочими сегодня 12:21

Популярное

Image

«Это конец»: погибшая десятиклассница из Новосибирска предупредил...

Image

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщени...

Image

Топ-5 самых горячих фитнес-тренеров Новосибирска

Image

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы прод...

Image

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал ...

Image

«Ужас, день испорчен!»: сибирячка пришла в отчаяние из-за некачес...

Image

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о б...

Image

«Чувствовала давление в семье»: друзья погибшей в Новосибирске де...

Image

Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотн...

Image

Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла деся...

Image

Создателей «Бахетле» признали банкротами в Новосибирске

Image

Эвакуируют жильцов дома из-за найденной во дворе бомбы в Барнауле

Image

«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментиров...