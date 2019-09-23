Новосибирск вышел в лидеры по производству пива в Сибири

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Новосибирск вышел в лидеры по производству пива в СибириРубрика: общество
22.10.2019 12:12
фото с сайта pixabay.com
Новосибирские пивоваренные заводы изготавливают самое большое количество пива в СФО; в тройку лидеров в целом по России Новосибирск не попал.
Новосибирская область занимает первое место по производству пива в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщает Новосибирскстат. За 9 месяцев текущего года новосибирские пивоваренные заводы произвели 32 миллиона декалитров пива. Это на 0,5 миллиона декалитров больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Новосибирскстат также отметил высокие позиции новосибирских пивоваров в стране. Местные заводы занимают четвёртое место в России по объёмам производства. Новосибирск уступает по показателям Москве, Санкт-Петербургу и Ульяновску.
По данным приведённой статистики, Новосибирская область выпускает 31 % всего пива в Сибири. Отдельно статистики выделили категорию пивных напитков. Их объём составляет 11 % от общего количества пива, выпускаемого в области.
Напомним, в июле Минпромторг предложил не считать пиво алкогольным напитком.
Эмиль Фукс
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