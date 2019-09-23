Новосибирская чиновница попала в суд за махинации с землёй в Кольцове

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Специалист земельного отдела обвиняется в незаконном получении земли наукограда; по предварительным оценкам, ущерб составил более 1,6 миллиона рублей.

Бывшая специалист администрации посёлка Кольцово обвиняется в незаконном получении прав на земельный участок с ущербом в 1,6 млн рублей. Сегодня, 22 октября, Советский районный суд начал рассматривать дело по обвинению в мошенничестве с причинением ущерба в особо крупном размере.

События происходили в 2016 году, сообщили в прокуратуре. Согласно материалам дела, бывшая специалист администрации посёлка незаконно переписала на себя земельный участок в Новосибирском районе.

«Будучи ведущим специалистом отдела земельных и имущественных отношений администрации рабочего посёлка Кольцово, обвиняемая воспользовалась служебным положением и путём мошеннических действий получила право на участок земли, причинив бюджету муниципалитета ущерб в размере более 1,6 миллиона рублей. Сегодня состоялось первое заседание по делу с оглашением обвинительного заключения», – прокомментировала помощник прокурора Советского района Мария Шеин.

33-летняя чиновница ранее не была судима, теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 26 июля дочь депутата заксобрания заподозрили в причастности к крупному мошенничеству в Новосибирске – её дело продолжают слушать в суде.