Лента новостейПредложить новость
Аналитики назвали самые популярные массовые профессии в Новосибирске
Омские казаки назвали Хэллоуин «угрозой национальной безопасности»
Почти 4,5 тысячи домов в Новосибирске подключили к газу с начала года
"Батареи как лёд": пенсионеры в Ленинском районе продолжают ждать тепла
Новосибирская чиновница попала в суд за махинации с землёй в Кольцове
Новосибирские студенты нашли способ избавить Россию от угольной пыли
«Козлёночком станешь»: почему новосибирцам не стоит пить воду из-под крана
В рамках нацпроекта в Новосибирске впервые пройдёт форум «Мой бизнес»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Новосибирская чиновница попала в суд за махинации с землёй в КольцовеРубрика: экономика
22.10.2019 16:43
ФОТО С САЙТА KOLCOVO.RU
Специалист земельного отдела обвиняется в незаконном получении земли наукограда; по предварительным оценкам, ущерб составил более 1,6 миллиона рублей.
Бывшая специалист администрации посёлка Кольцово обвиняется в незаконном получении прав на земельный участок с ущербом в 1,6 млн рублей. Сегодня, 22 октября, Советский районный суд начал рассматривать дело по обвинению в мошенничестве с причинением ущерба в особо крупном размере.
События происходили в 2016 году, сообщили в прокуратуре. Согласно материалам дела, бывшая специалист администрации посёлка незаконно переписала на себя земельный участок в Новосибирском районе.
«Будучи ведущим специалистом отдела земельных и имущественных отношений администрации рабочего посёлка Кольцово, обвиняемая воспользовалась служебным положением и путём мошеннических действий получила право на участок земли, причинив бюджету муниципалитета ущерб в размере более 1,6 миллиона рублей. Сегодня состоялось первое заседание по делу с оглашением обвинительного заключения», – прокомментировала помощник прокурора Советского района Мария Шеин.
33-летняя чиновница ранее не была судима, теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, 26 июля дочь депутата заксобрания заподозрили в причастности к крупному мошенничеству в Новосибирске – её дело продолжают слушать в суде.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
Аналитики назвали самые популярные массовые профессии в Новосибирске
Омские казаки назвали Хэллоуин «угрозой национальной безопасности»
Почти 4,5 тысячи домов в Новосибирске подключили к газу с начала года
"Батареи как лёд": пенсионеры в Ленинском районе продолжают ждать тепла
Новосибирская чиновница попала в суд за махинации с землёй в Кольцове
Новосибирские студенты нашли способ избавить Россию от угольной пыли
«Козлёночком станешь»: почему новосибирцам не стоит пить воду из-под крана
В рамках нацпроекта в Новосибирске впервые пройдёт форум «Мой бизнес»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Словом и делом
К чему приводят попытки совместить поддержку частных предпринима...
Маленькая Куба
Предприниматели попросили губернатора Новосибирской области о з...
Новости по теме
Популярное