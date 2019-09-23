Новосибирские студенты нашли способ избавить Россию от угольной пыли

ФОТО PIXABAY.COM, пресс-службы НГТУ НЭТИ.

Студенты НГТУ НЭТИ разработали систему экологического мониторинга, которая поможет избавить Кузбасс от угольной пыли; у продукта нет полных аналогов в мире.

Уникальный программно-аппаратный комплекс для ведения экологического мониторинга создали студенты новосибирского вуза. Устройство позволяет определять уровень концентрации мелких, средних и крупных частиц в воздухе, а также выводить другие показатели загрязнения сточных вод, почвы, атмосферы, которые встречаются не только на промышленных предприятиях и свалках, но и в городских застройках. Об этом сообщи в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Система, которая на днях прошла «полевые» испытания на угольных разрезах Кемеровской области, состоит из базовой станции и устройств сбора данных. Оно принимает данные с датчиков и передает их базовой станции по беспроводной связи LoRa. Там в свою очередь формируется пакет с информацией, которая за 1-2 часа уходит по связи GPRS на сервер заказчика. По оценке разработчиков, расходы на мониторинг снизятся более чем в пять раз по сравнению с существующими технологиями.

«Решение позволяет сократить зависимость от сотовой связи, осуществляя сбор данных по протоколу LoRa, тем самым увеличить охват территории исследуемого объекта до 10 километров и сократить постоянные финансовые расходы на операторов сотовой связи к минимуму», – уточнили в вузе.

Сегодня в Кузбассе действует более 100 угольных разрезов, вокруг которых образуются облака чёрной пыли. Из-за взрывных работ люди дышат пылью, возникают проблемы экологии.

Напомним, 16 сентября сообщалось о том, что новосибирским учёным удалось восстановить легендарный истребитель «Чайка».