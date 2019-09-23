Новосибирские учёные создали машину для лечения рака мозга

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Специалисты Института ядерной физики СО РАН объявили о разработке компактного ускорительного источника нейтронов; изобретение поможет лечить опухоль головного мозга.

Сотрудники ИЯФ СО РАН создали ускорительный источник нейтронов «Тандем-БНЗТ», который отличается отсутствием частиц, оказывающих разрушительное влияние на организм. В будущем это изобретение поможет лечить наиболее тяжёлые формы рака мозга. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».

«На сегодняшний день это лучшая в мире машина, которая оптимальным образом подходит для клинической практики в качестве ускорительного источника для БНЗТ. За последние пять-шесть лет достигнут очень мощный прогресс и в надежности, и в параметрах работы установки», — отметил академик Павел Логачёв.

В настоящее время учёные из Академгородка вместе с американскими коллегами собирают сборку оборудования, которое отправится в китайскую клинику. Следующий шаг – сделать производство таких машин дешёвым и доступным, чтобы его могла позволить себя каждая больница в мире.

Напомним, 18 октября учёные выяснили, что попкорн может вызвать рак.