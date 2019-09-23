Новосибирским археологам требуется кот-мышелов

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Новосибирским археологам требуется кот-мышеловРубрика: общество
22.10.2019 10:23
Фото с сайта pixabay.com
Необычное объявление появилось в социальных сетях Новосибирска; на работу в археологическую экспедицию примут кота.
В археологическую экспедицию на раскопки стоянки Сарапулка в Мошковском районе требуется не совсем обычный работник. Для охраны запасов провианта и археологических находок от мышей требуется… кот. Объявление о поиске четырёхлапого мышелова в социальных сетях дал начальник отряда Александр Дудко.
По его словам, кот должен работать на протяжении всей экспедиции, которая продлится 2-3 недели, в течение 24 часов. Оплата по количеству пойманных мышей.
Археологи Института археологии и этнографии СО РАН будут обследовать территорию площадью 1787 квадратных метров в зоне строительства моста, который должен соединить Тогучинский и Мошковский районы.
Напомним, 15 октября стало известно о спасённом таксистом котёнке, который стал звездой домашнего видео.
Анатолий Якимов
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