Новосибирцы гордятся молодыми людьми

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Новосибирцы гордятся молодыми людьмиРубрика: общество
22.10.2019 08:44
Скриншот с видео Анастасии Филимоновой
В сети появилось видео, на котором снято, как молодые люди помогают пожилой женщине перейти дорогу; новосибирцы гордятся их поступком.
Видео, на котором три молодых человека помогают пожилой женщине перейти проезжую часть в Новосибирске, набирает обороты.
Автор видео Анастасия Филимонова написала у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте», что она хотела выйти из автомобиля и просто обнять юношу, державшего за руку пожилую женщину.
«Если бы вы видели, с какой теплотой и искренностью он держал за руку эту бабулечку, вам бы тоже захотелось это сделать. Очень жаль, что в наше время мы крайне редко можем наблюдать такое явление. Спасибо родителям этих ребят», – написала Анастасия.
Как рассказала девушка Сиб.фм, видео было снято на пешеходном переходе на улице Кошурникова в районе станции метро «Берёзовая роща».
Она пожелала, чтобы все молодые люди относилась к пожилым людям так же внимательно.
Напомним, 18 октября стало известно, что в сёла Новосибирской области отправят продуктовые «корзины доброты».
Анатолий Якимов
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