Новосибирцы гордятся молодыми людьми

Скриншот с видео Анастасии Филимоновой

В сети появилось видео, на котором снято, как молодые люди помогают пожилой женщине перейти дорогу; новосибирцы гордятся их поступком.

Видео, на котором три молодых человека помогают пожилой женщине перейти проезжую часть в Новосибирске, набирает обороты.

Автор видео Анастасия Филимонова написала у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте», что она хотела выйти из автомобиля и просто обнять юношу, державшего за руку пожилую женщину.

«Если бы вы видели, с какой теплотой и искренностью он держал за руку эту бабулечку, вам бы тоже захотелось это сделать. Очень жаль, что в наше время мы крайне редко можем наблюдать такое явление. Спасибо родителям этих ребят», – написала Анастасия.

Как рассказала девушка Сиб.фм, видео было снято на пешеходном переходе на улице Кошурникова в районе станции метро «Берёзовая роща».

Она пожелала, чтобы все молодые люди относилась к пожилым людям так же внимательно.

Напомним, 18 октября стало известно, что в сёла Новосибирской области отправят продуктовые «корзины доброты».