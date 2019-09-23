Новосибирцев зовут продегустировать печёночный шницель и ромштекс

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Новосибирцев зовут продегустировать печёночный шницель и ромштексРубрика: общество
22.10.2019 14:31
фото с сайта pixabay.com
Социальная продовольственная ярмарка проходит в Новосибирске; горожанам предлагают отведать настоящие сибирские пельмени и запить печёночный шницель экстра-грушевым тархуном.
Принять участие в дегустации продуктов и напитков приглашают новосибирцев организаторы второй городской социальной продовольственной ярмарки, которая развернулась в эти дни на улице Петухова, 69. Об этом сообщили в мэрии.
Как уточнили в администрации, 24 октября посетителям ярмарки представят пельмени «Настоящие» и «Сибирские», голубцы «Сельские», а также печёночный шницель, ромштекс и сырники.
На следующий день, 25 октября, можно оценить вкус прохладительных газированных напитков на основе уникальной минеральной воды. Это экстра-лимонад, мохито, экстра-тархун и экстра-грушевый тархун.
В мэрии добавили, что дегустации проходят с 11:00 до 14:00, а сама ярмарка работает ежедневно с 10:00 до 19:00, кроме воскресенья и понедельника.
Напомним, 19 октября в Новосибирске прошла большая сельскохозяйственная ярмарка, на которой горожане могли закупиться дешёвыми овощами и мёдом.
Мария Машанова
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