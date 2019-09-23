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Омские казаки назвали Хэллоуин «угрозой национальной безопасности»Рубрика: общество
22.10.2019 18:48
фото совета атаманов казачьего народа, pixabay
Казаки и атаманы призвали бойкотировать праздник «нечистой силы»; их возмутило решение филармонии устроить тематический вечер.
Совет атаманов казачьего народа оказался недоволен решением Омской филармонией провести концерт с интерактивной программой «HALLOWEEN под звуки органа». Официальное обращение они опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
«Мы казаки и атаманы общественных организаций, входящие в Совет Атаманов Казачьего Народа, выражаем свое недоумение и негодование решением филармонии о праздновании 31 октября 2019 года дня нечистой силы — Хэллоуина», — написано в сообщении, которое имеет уже целых восемь лайков.
По их словам, «насаждение низменных эмоций ведёт к деградации общества», а размывание культурных традиций можно считать «угрозой национальной безопасности».
Шутки шутками, но после публикации этого обращения концерт, приуроченный к Хэллоуину, исчез из афиши филармонии.
Напомним, 21 октября стало известно, что хоккейная «Сибирь» проведёт матч в колпаках и с мётлами.
Никита Минин
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