Парапланерист из Новосибирска приземлился на деревья в Индии

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Парапланерист из Новосибирска приземлился на деревья в ИндииРубрика: общество, проиcшествия
22.10.2019 11:49
Фото со страницы Александра Орлова в соцсети «ВКонтакте»
Полёт на параплане едва не обернулся трагедией для новосибирца Александра Орлова; поток ветра отбросил его на деревья.
Спортсмен из Новосибирска Александр Орлов, совершавший полёт на аппарате типа «Меркури 08», приземлился в крону деревьев – туда его занесло резким порывом ветра. Сам парапланерист не пострадал. Об этом Орлов написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Воткнулся в сильный поток, крыло сорвалось и ушло назад. Поднял руки вверх до блочков, ждал разгонного клевка – его не произошло, купол продолжил мотыляться сзади в полном срыве. Дальше раздумывать не стал, высоты было мало, тут же кинул запаску. Увидел стремительно приближающийся склон со скалами и деревьями, успел проговорить волшебную Паравовкину молитву – "На дерево, на дерево, на дерево!" – и провалился сквозь кроны деревьев», – так описал своё экстренное приземление мужчина.
Несколько минут Орлов «висел» на ветках, но спустя несколько секунд сорвался вниз.
По словам новосибирца, подоспевшие к месту падения индийские парни очень удивились, что мужчина оказался цел и невредим.
В комментариях к посту земляки Орлова интересуются его самочувствием, на что парапланерист отвечает, что на нём «ни царапины» и «деревья – это почти так же здорово, как и вода».
Напомним, 16 сентября в Турции трагически погиб сын новосибирского общественника Евгения Митрофанова во время полёта над морем на парашюте.
Мария Машанова
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