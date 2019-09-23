Парапланерист из Новосибирска приземлился на деревья в Индии

Фото со страницы Александра Орлова в соцсети «ВКонтакте»

Полёт на параплане едва не обернулся трагедией для новосибирца Александра Орлова; поток ветра отбросил его на деревья.

Спортсмен из Новосибирска Александр Орлов, совершавший полёт на аппарате типа «Меркури 08», приземлился в крону деревьев – туда его занесло резким порывом ветра. Сам парапланерист не пострадал. Об этом Орлов написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Воткнулся в сильный поток, крыло сорвалось и ушло назад. Поднял руки вверх до блочков, ждал разгонного клевка – его не произошло, купол продолжил мотыляться сзади в полном срыве. Дальше раздумывать не стал, высоты было мало, тут же кинул запаску. Увидел стремительно приближающийся склон со скалами и деревьями, успел проговорить волшебную Паравовкину молитву – "На дерево, на дерево, на дерево!" – и провалился сквозь кроны деревьев», – так описал своё экстренное приземление мужчина.

Несколько минут Орлов «висел» на ветках, но спустя несколько секунд сорвался вниз.

По словам новосибирца, подоспевшие к месту падения индийские парни очень удивились, что мужчина оказался цел и невредим.

В комментариях к посту земляки Орлова интересуются его самочувствием, на что парапланерист отвечает, что на нём «ни царапины» и «деревья – это почти так же здорово, как и вода».

Напомним, 16 сентября в Турции трагически погиб сын новосибирского общественника Евгения Митрофанова во время полёта над морем на парашюте.