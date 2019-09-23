«Перепутала газ и тормоз»: невнимательная пенсионерка разбила семь машин в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Аналитики назвали самые популярные массовые профессии в Новосибирске
Омские казаки назвали Хэллоуин «угрозой национальной безопасности»
Почти 4,5 тысячи домов в Новосибирске подключили к газу с начала года
"Батареи как лёд": пенсионеры в Ленинском районе продолжают ждать тепла
Новосибирская чиновница попала в суд за махинации с землёй в Кольцове
Новосибирские студенты нашли способ избавить Россию от угольной пыли
«Козлёночком станешь»: почему новосибирцам не стоит пить воду из-под крана
В рамках нацпроекта в Новосибирске впервые пройдёт форум «Мой бизнес»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
«Перепутала газ и тормоз»: невнимательная пенсионерка разбила семь машин в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
22.10.2019 15:46
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Пожилая дама перепутала педали и врезалась в автомобиль, который отлетел и зацепил две другие машины; при попытке скрыться с места происшествия она влетела ещё в четыре авто.
В Октябрьском районе Новосибирска 72-летняя автоледи повредила семь автомобилей (не считая своего собственного). Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Пожилая женщина за рулём SsangYong перепутала педали и резко сдала назад, врезавшись в Toyota Corolla Runx, который зацепил ещё два автомобиля. Вредительница попыталась скрыться с места происшествия, однако влетела ещё в четыре машины. На поднявшийся шум подоспели владельцы повреждённых авто: сбежать пенсионерке не удалось.
«Придётся временно пересесть на такси/общественный транспорт и надеяться на удачный исход со страховыми выплатами», – сообщает очевидец произошедшего.
Пользователи сети высказали мнение, что властям пора ограничить возраст управления транспортным средством, поскольку пожилые люди за рулём создают опасность для других участников дорожного движения:
«Почему нет ограничения по возрасту? 72 года, ну какой руль?»;
«Вот зачем таким дают права? Я вообще не понимаю, неужели на экзамене инспектор не видел, что ей вообще нельзя за руль?».
Напомним, 19 октября в массовом ДТП в Новосибирске столкнулись 19 автомобилей.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Аналитики назвали самые популярные массовые профессии в Новосибирске
Омские казаки назвали Хэллоуин «угрозой национальной безопасности»
Почти 4,5 тысячи домов в Новосибирске подключили к газу с начала года
"Батареи как лёд": пенсионеры в Ленинском районе продолжают ждать тепла
Новосибирская чиновница попала в суд за махинации с землёй в Кольцове
Новосибирские студенты нашли способ избавить Россию от угольной пыли
«Козлёночком станешь»: почему новосибирцам не стоит пить воду из-под крана
В рамках нацпроекта в Новосибирске впервые пройдёт форум «Мой бизнес»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное