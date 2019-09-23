«Перепутала газ и тормоз»: невнимательная пенсионерка разбила семь машин в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Пожилая дама перепутала педали и врезалась в автомобиль, который отлетел и зацепил две другие машины; при попытке скрыться с места происшествия она влетела ещё в четыре авто.

В Октябрьском районе Новосибирска 72-летняя автоледи повредила семь автомобилей (не считая своего собственного). Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Пожилая женщина за рулём SsangYong перепутала педали и резко сдала назад, врезавшись в Toyota Corolla Runx, который зацепил ещё два автомобиля. Вредительница попыталась скрыться с места происшествия, однако влетела ещё в четыре машины. На поднявшийся шум подоспели владельцы повреждённых авто: сбежать пенсионерке не удалось.

«Придётся временно пересесть на такси/общественный транспорт и надеяться на удачный исход со страховыми выплатами», – сообщает очевидец произошедшего.

Пользователи сети высказали мнение, что властям пора ограничить возраст управления транспортным средством, поскольку пожилые люди за рулём создают опасность для других участников дорожного движения:

«Почему нет ограничения по возрасту? 72 года, ну какой руль?»;

«Вот зачем таким дают права? Я вообще не понимаю, неужели на экзамене инспектор не видел, что ей вообще нельзя за руль?».

Напомним, 19 октября в массовом ДТП в Новосибирске столкнулись 19 автомобилей.